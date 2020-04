Pre chúlostivý problém bola až do tridsiatky pannou: Jedno rozhodnutie jej úplne zmenilo život

Žena prehovorila o hroznej diagnóze, kvôli ktorej nedokázala mať sex až do tridsiatky.

Petek Tatli (38) žila s vaginizmom 15 rokov, informuje The Sun. Táto diagnóza spôsobuje, že pri každej očakávanej penetrácii sa svaly vo vagíne zrazu stiahnu, čo spôsobuje bolesť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Žena priznáva, že v minulosti si vyberala partnerov, ktorí ju veľmi nepriťahovali. "Keď sa pozriem späť, nechcela som byť ženou. Nechcela som cítiť sexualitu, nechcela som v mojom živote žiadneho muža, ktorý by ma priťahoval," hodnotí spätne.

"Trpela som extrémnym vaginizmom. Nedokázala som ani len prečítať slovo vaginizmus alebo pomyslieť na lekársku prehliadku na klinike bez toho, aby som necítila príšerne kontrakcie nielen vo vagíne, ale v celom tele," hovorí.

Jej zdravotný stav sa zlepšil, keď sa rozhodla stať inštruktorkou jógy. Krátko po tridsiatke sa dočkala prvého pohlavného styku a v súčasnosti je v dlhodobom vzťahu. Taktiež založila podpornú skupinu pre ženy z celého sveta, ktoré trpia rovnakým problémom. Istanbulčanka sa svojim príbehom rozhodla prelomiť všetky tabu. "Verím, že každá žena dokáže prekonať túto diagnózu, rovnako ako som to zvládla ja."

Prvýkrát si uvedomila, že má problém, keď sa blížila k dvadsiatke. Aj keď mala dvoch dlhodobých partnerov, nedokázala s nimi mať pohlavný styk "Ani jednému to príliš neprekážalo. Žili sme intímne a oni to chápali. No po fyzickej stránke ma príliš nepriťahovali. Bolo to, akoby som sa chcela vyhnúť tomuto problému."

No podľa vlastných slov sa postupom času cítila osamelo. Doktori jej stále opakovali, že tento problém sa vyrieši, no potrebovala to počuť aj od niekoho iného. Síce jej matka a najlepšia priateľka pri nej stáli, Petek chcela poznať niekoho, kto si tým tiež prešiel. Problém sa odrážal aj na jej psychickom zdraví. "Stále som sa cítila tak, akoby som niekoho sklamala, akoby som nebola dosť dobrá, trápilo ma to. Mala som pocit, že ani nie som ženou. Stále som sa dostávala do depresií."

Všetko sa zmenilo v roku 2009. Rozhodla sa stať inštruktorkou jógy, a tak sa veľa venovala cvičeniu a meditácii. Tým sa postupne menil aj jej pohľad na vaginizmus. "Uvedomila som si, že s tým nemusím žiť." Začala navštevovať kliniku, ktorá sa špecializovala na tento problém, a taktiež psychoterapeuta. Onedlho prišli prvé pokroky.

Rozhodla sa trochu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začala cestovať. Zoznámila sa s novým partnerom a hneď pri prvom pokuse sa im podarilo mať pohlavný styk. "Po všetkých tých rokoch strachu to bolo neuveriteľné. Doslova som necítila žiadnu bolesť. Po emočnej stránke to bol úplne iný príbeh, počas celej penetrácie som nebola schopná prestať plakať, no boli to slzy radosti. Pre môjho partnera to bolo zrejme trošku zvláštne."

Petek teraz pracuje ako inštruktorka jógy popri svojej kariére inžinierky vo výrobnom priemysle. Podporuje aj ďalšie ženy v boji proti vaginizmu.