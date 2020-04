Rómovia s ochorením COVID-19 idú do štátnej karantény: Desivé slová experta o šírení vírusu

Infikovaní Rómovia z uzavretých spišských obcí putujú do štátnej karantény. Štát ich však k tomu nenúti - idú na vlastnú žiadosť.

Ostatní obyvatelia osád postihnutých koronavírusom môžu zostať v domácej izolácii, ak podpíšu čestné vyhlásenie, že budú dodržiavať domácu karanténu. Minulý týždeň ohlásil predseda vlády Igor Matovič spolu s europoslancom Petrom Pollákom uzavretie 5 spišských osád v okolí Krompách do karantény. Polláka stiahol premiér z Bruselu do krízového štábu, v ktorom má pomôcť odkomunikovať opatrenia v rómskych komunitách.

V nedeľu europoslanec priznal, že ani karanténne nariadenia nepomohli a nákaza sa v osadách nekontrolovateľne šíri. Od pondelkového rána si mali príslušníci armády vynútiť poriadok tým, že infikovaných Rómov presunú do štátnej karantény. „Tí, ktorí teraz boli pozitívne testovaní, pôjdu aj so svojimi rodinami definitívne do štátnych zariadení, kde tá karanténa bude prísne dodržaná,“ povedal Pollák pre televíziu Markíza s tým, že ďalej sa budú preverovať kontakty týchto ľudí.

Stačí vyhlásenie

V pondelok prišiel už s podstatne mäkšou rétorikou minister obrany Jaroslav Naď a informoval, že do štátnej karantény v zariadení v Humennom sa presúvajú desiatky ľudí, avšak na vlastnú žiadosť. „Malo by to byť 25 ľudí, ktorí budú na dobrovoľnej báze prevezení do štátnej karantény. Oni si aj vyžiadali tento transport, aj preto, lebo osobne sa možno necítili v osade v bezpečí,“ povedal Naď a dodal, že ostatní zostali v osadách a podpísali čestné vyhlásenie, že budú dodržiavať stanovené hygienické predpisy. Podľa informácií Nového Času do karantény v Humennom včera išli iba Rómovia z obce Bystrany, a to na vlastných autách v sprievode polície.

Spišský precedens

Podľa medicínskeho antropológa Slovenskej akadémie vied a experta organizácie Zdravé regióny Andreja Beláka testy potvrdili nekontrolované šírenie nákazy v rómskych komunitách na Spiši. „Tam už stratégia vyťahovania potvrdených pozitívnych prípadov nedáva zmysel. Tam je už toľko prípadov, že by sme stovky ľudí museli odtiaľ extrahovať a nedalo by sa zaručiť, že to šírenie sa tým zastaví,“ vysvetlil Belák, podľa ktorého sa treba zamerať na ohraničenie miesta a ochranu rizikových ľudí v rámci komunity. „Je dosť možné, že tento precedens zo Spiša bude ten spôsob, ako sa k tomu bude pristupovať celkovo. Možno skončíme s desiatkami osád, kde bude takýto scenár,“ zakončil medicínsky antropológ.

Karanténa na Spiši v číslach

- okolo 6 000 ľudí je v karanténe v piatich rómskych lokalitách v Krompachoch, v obciach Žehra a Bystrany v okrese Spišská Nová Ves

- do akcie je nasadených celkovo zhruba 1 500 vojakov, z toho 150 v okolí Krompách

- do pondelka otestovali 2 340 obyvateľov z osád v karanténe

- aktuálny počet nakazených nezverejnili (naposledy v stredu ich bolo 31)

- do štátnej karantény putuje 25 ľudí