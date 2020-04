Takýto Veľkonočný pondelok Slovensko ešte nezažilo: Naša oblievačka počas pandémie!

K veľkonočným sviatkom na Slovensku neodmysliteľne patrí aj tradícia veselej polievačky a šibačky.

„Šibi-ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča a vajíčka do košíčka. Ak mi nedáš dve vajíčka, daj mi aspoň makovníčka. Ešte k tomu groš, aby bolo dosť!“ Ešte minulý rok zneli tieto verše počas návštev šibačov už od skorých ranných hodín takmer v každej domácnosti. Tento rok však Veľkú noc ovplyvnila pandémia koronavírusu a tak sa šibalo a polievalo len v domácom prostredí.

Na obvyklé návštevy sa nechodilo... Tradície neobišli ani súrodencov z dedinky pri Nitre. Malý folklorista Janko poriadne vyoblieval a vyšibal svoju mladšiu sestričku Adelku. Záhradou, kde detičky nafotila ich mama Jana, sa ozývali veľkonočné básničky, sem-tam ujúkanie, ale aj veselý smiech. A keďže žijú v jednej domácnosti, zaobišli sa bez rúšok.

Folklorista Jaroslav (42) Detva: V rúšku som vyoblieval len rodinu

Mládenci na Podpoľaní sa každoročne počas Veľkej noci oblečú do krojov a za zvuku heligónky sa vyberú za ženami. Tentoraz však museli ostať doma. Vyoblievali len svoju najbližšiu rodinu. „Každoročne od založenia nášho súboru, čo bude 45 rokov, pokiaľ sa chlapi neoženili, chodili oblievať slobodné dievčatá,“ povedal vedúci Folklórneho súboru Podpoľanec Jaroslav Černák. Často to bolo aj na vozoch s furmanskými koňmi. Dievčatám uštedrili poriadnu spŕšku studenej vody rovno z potoka. Na Podpoľaní sa podľa tradície iba oblieva, korbáče sa nepoužívajú.

Šibe sa len na Štefana. „Snažíme sa aj takto dodržiavať zvyky našich predkov, aby ostali pre budúce generácie a nevymizli. Mrzí nás preto, že tento rok sme museli naše tradície prerušiť a ostať doma. Vyoblievali sme len najbližšiu rodinu,“ doplnil Černák. On spolu so synom Goranom uštedrili poriadnu dávku vody z vedier manželke Marcele a dcérke Rii. „Sme zvyknuté byť vykúpané a prezliekať sa niekoľkokrát za deň, no tento rok to bude len raz. Viac kúpačov neočakávame,“ povedala Marcela.

Lukáš (19), Mlynky (okr. Spišská Nová Ves): Vodu vo vedre som dal vychladiť Otvoriť galériu Lukáš, Mlynky (okr. Spišská Nová Ves): Vodu vo vedre som dal vychladiť Zdroj: anc

Aj Lukáš si splnil svoju povinnosť a neopustil pritom ani bráničku ich domu. „Ako každý rok, svoju sestru Jaroslavu som poriadne oblial. Vedro s vodou som nechal pekne odstáť vonku cez noc, takže ráno bola príjemne chladná. Samozrejme, okúpal som aj maminu,“ pochválil sa mladík. Podľa jeho sestry Jaroslavy si tohtoročnú Veľkú noc užívajú ako len môžu. „Tento rok je to obmedzujúce. Inokedy k nám chodia kúpači, no teraz si musíme vystačiť aj s tým málom vody,“ dodala s humorom.