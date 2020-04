Tisíce pacientov zúfalo čaká na zákrok: Spustia po sviatkoch plánované operácie?

Po Veľkej noci by sa mali rozbehnúť plánované operácie, ktoré boli pre koronavírus dočasne pozastavené.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46) obyvateľom musí byť poskytnutá potrebná starostlivosť aj v čase pandémie. Minister by dnes mal predstaviť medicínske usmernenie, ktoré podrobne popíše, ako by to malo fungovať v praxi. V súčasnosti na Slovensku operujú iba pacientov, ktorých život je bezprostredne v ohrození.

Ostatní majú smolu, pretože pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 sú všetky dlhodobo naplánované operačné zákroky pozastavené. Tento stav je však dlhodobo neudržateľný, čo si uvedomuje aj šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý avizoval obnovenie operácií po skončení veľkonočných sviatkov.

Čo povie hygienik?

V prvom rade by mali byť operovaní pacienti, ktorí sú na čakacích zoznamoch na najvyšších priečkach. „Najskôr by sme u nich realizovali dvojtýždňovú karanténu, boli by otestovaní a až potom by podstúpili operačný výkon. Tento návrh bude predmetom rokovania ústredného krízového štábu. Čiastočne by mohla byť tá elektíva po sviatkoch uvoľnená,“ povedal Krajčí, ktorý by mal dnes zverejniť metodické usmernenie pre lekárov.

„Minister zdravotníctva sa po veľkonočných sviatkoch o uvedenom porozpráva s hlavným hygienikom SR,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Podľa premiéra Igora Matoviča (46) si nemôžeme dovoliť udržiavať „bezoperačný“ mód v nemocniciach. „Lebo potom nám ľudia začnú zomierať nie na koronavírus, ale na to, že nemohli ísť na plánovanú operáciu,“ skonštatoval premiér s tým, že to najskôr musia odobriť odborníci.

Z odkladu v depresii

Jedným z pacientov, ktorí zúfalo čakajú na plánovanú operáciu, je aj sedemdesiatnik Pavol. „Zistili mi šedý zákal na oboch očiach. Operáciu som mal naplánovanú na 16. marca, no pre koronavírus k nej nedošlo. Momentálne som teda v hroznej situácii, pretože na obe oči vidím rozmazane. Najhoršie je to večer... Nemôžem pozerať televíziu ani čítať, tak sa len tak ponevieram po byte a modlím sa, aby sa čo najskôr uvoľnili plánované operácie a ja som konečne normálne videl. Takto si pripadám úplne zbytočný a prepadajú ma depresie,“ povedal nám zúfalý dôchodca.

Nemôžeme ďalej čakať: Pavol Jarčuška, infektológ Otvoriť galériu Pavol Jarčuška, infektológ Zdroj: anc

Mohlo by sa to spustiť po zabezpečení určitých štandardov. Niektoré nemocnice sú už na to určite pripravené. Pacient by mal byť operovaný v prostredí, kde nehrozí nakazenie koronavírusom. Musí tam byť triedenie pacientov, personál, ktorý bude operovať, nesmie prísť do kontaktu s koronavírusovými pacientmi. Mali by to byť výkony, ktoré sú pre pacienta neodkladné a dôležité - určite nie všetky operácie. Nemôžeme čakať, lebo ten zdravotný stav populácie sa nemôže zhoršovať len preto, že je tu koronavírus. Musíme sa postarať aj o ostatných pacientov.

My sme pripravenÍ: Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave

Technicky sme pripravení na obnovenie operácií a personálne tiež, lebo nie všetci zdravotníci riešia iba koronavírus. Na to máme vyčlenené tímy a tie budú pracovať na plánovaných operáciách. Teda, ak sa znovu obnovia. Pokiaľ sa tak rozhodne, tak my s plánovanými operáciami začneme a bez problémov to vieme personálne aj technicky pokryť.