Najvyšší súd zverejnil rozhodnutie k väzbe bývalej štátnej tajomníčky: Prečo Jankovskú nechali za mrežami

Denník N zverejnil dôvody rozhodnutia. Bývalá čelná predstaviteľka našej justície má ignorovať dôkazy a klamať, že sa nepozná s Kočnerom. O tom, že bývalá štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti Monika Jankovská zostáva aj naďalej vo väzbe, rozhodol v uznesení Najvyššieho súdu jeho sudca Martin Bargel.

Bývalá sudkyňa si mala s Mariánom Kočnerom, obžalovaným v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, ako aj z ďalších skutkov, vymeniť až 6-tisíc správ. Ten ju nazýval „svojou opičkou". Podľa Denníka N Najvyšší súd zdôvodnil v uznesení, podľa ktorého musí zostať Jankovská vo väzbe, viaceré dôvody.

„Bola súčasťou dobre fungujúceho stroja búrajúceho základné princípy právneho štátu a ničiaceho dôveru v súdnictvo a v jeho spravodlivý a rovnaký prístup k stranám sporu,“ uvádza sa. Z uznesenia vyplýva, že súd sa obával, že by bývalá štátna tajomníčka mohla ovplyvňovať svedkov, likvidovať dôkazy alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Súd ďalej uvádza: „Takéto ‚bezškrupulózne‘ správanie obvinenej sa nezmenilo ani po vznesení obvinenia, čo zreteľne dokumentuje jej ignorácia takých významných usvedčujúcich dôkazov, ako sú výpovede svedka Sklenku či údaje z Threemy. V súvislosti s tým napríklad jej odpoveď na otázku, aký je jej vzťah k spoluobvineným, k Mariánovi Kočnerovi - odpovedala „nepoznám“.“

Súd 20. marca potvrdil väzbu aj pre sudkyňu Denisu Cvikovú a sudcov Eugena Palášthyho, Richarda Molnára a advokáta Miroslava Mojta. Ďalších z obvinených v rámci akcie NAKA s názvom Búrka stíhajú na slobode.

Rozhdnutie má byť odôvodnené

Rozhodnutie súdu považujem za veľmi podrobné a dôkladne odôvodnené. Ojedinele sa stáva, že nie každé rozhodnutie súdu o väzbe je do detailov odôvodnené. Štandardne by mali byť súdne rozhodnutia odôvodnené tak, aby jasne a zrozumiteľne dávali odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom konania. Patrí to medzi štandardy základného práva na spravodlivý proces, čo je nesmierne dôležité aj z pohľadu samotného obvineného, ktorý takto presne vie, prečo súd rozhodol tak ako rozhodol.

Smer zostal ticho

Je to veľmi silná výpoveď nielen o Monike Jankovskej, ale ja o strane Smer a Robertovi Ficovi. Tie veci, ako korumpovala Jankovská sudcov a komunikovala s Kočnerom, boli známe už dlhšie a Smer nijakým spôsobom nerevidoval svoj postoj k nej. Robert Fico sa jej zastával do poslednej možnej chvíle a nepovedal nič ani po zverejnení nových zistení zo strany súdu. Takisto strana Smer k svojej bývalej členke a nominantke nepovedala ani slovo, ani to, že ľutuje, že takýto človek vyšiel z jej radov. To vypovedá o neschopnosti sebareflexie v Smere.