Na plat Petra Sagana sa nesiahlo! Tour de France má plán B

Hoci si našiel aj trochu času na seba, pracovné povinnosti plní na sto percent. Športový riaditeľ cyklistického tímu BORA-hansgrohe Ján Valach (46) je v neustálom spojení s jazdcami sústredenými okolo najväčšej tímovej hviezdy Petra Sagana (30).

„Aj čo sa týka platov, je u nás všetko v poriadku,“ povedal pre Nový Čas Valach. Organizátori cyklistickej Tour de France už podľa médií majú plán B s novým termínom „Starej dámy“. Najslávnejšie preteky sveta, ktoré ohrozuje pandémia koronavírusu, by sa mohli začať 25. júla.



Cyklistika dostala rovnako ako ostatné športy pandémiou koronavírusu poriadne na frak. Preteky sa rušia ako na bežiacom páse, sponzori odpadávajú ako muchy a niektoré tímy už finančne melú z posledného. V BORA-hansgrohe financie zatiaľ sú, nesiahlo sa ani na plat trojnásobného majstra sveta Petra Sagana, ktorý by mal byť na úrovni šiestich miliónov eur ročne.

„U nás je všetko v poriadku, tak, ako má byť. Sme si však vedomí, že nastala ťažká situácia pre pretekárov, vedenie, pre všetkých zamestnancov. V cyklistike má každý klub iné zázemie, iného sponzora, ťažko sa mi k tomu vyjadruje,“ zamyslel sa športový riaditeľ Ján Valach.

Podstatná je Tour

Pokračovanie sezóny je zatiaľ v nedohľadne. Situácia sa mení zo dňa na deň. „Nikto nevie, sme v ťažkej situácii. Každý by rád nejako začal. Musíme ale rešpektovať všetky rozhodnutia a podstatné veci, ktoré smerujú k vyriešeniu problému koronavírusu. Podstatná je Tour de France, tímy sú pripravené, čakáme, kedy sa to rozbehne,“ vysvetlil Valach, ktorý úraduje z domu v Mníchovej Lehote: „Domov som sa vrátil po pretekoch Paríž – Nice. Dorábam si veci, ktoré by som ináč dorábal možno aj dva roky. Som však neustále v kontakte so šiestimi pretekármi, ktorých mám na starosti: Sganovcami, Baškom a tromi Talianmi: Benedettim, Gattom a Ossom. Sme radi, že všetci trénujú podľa príkazov, a že môžu bicyklovať. Jazdia najviac vo dvojiciach, sú na to zvyknutí, napokon každý býva niekde inde. Spolu s ďalšími športovými riaditeľmi vykonávam pravidelne kontrolu,“ pochvaľoval si športový riaditeľ.

Denná kontrola

V tíme majú už dlhšie osvedčenú online komunikáciu. „Všetci naši tréneri majú o pretekároch prehľad podľa ich čísiel. Každý deň majú automaticky k dispozícii všetky merania, grafy, tepovú frekvenciu, rýchlosť a tréningové intervaly a ďalšie údaje,“ objasnil Valach a uzavrel: „Vo štvrtok sme mali konferenčný hovor. Skontrolovali sme pretekárov, každý povedal, čo sa dialo, čo sa posúva, čo nás čaká. Sledujeme situáciu, v napätí čakáme, kedy sa otvorí sezóna, aby sme mohli naplno začať.“

Tohtoročná Tour má stále ešte pôvodný dátum 27. júna až 19. júla, ale očakáva sa, že bude preložená. Koronavírusom sa vo Francúzsku nakazilo už vyše 132 000 ľudí a počet obetí choroby COVID-19 je vyše 14 000.

Podľa denníka Le Parisien už organizátori kontaktovali starostov etapových miest, aby sa uistili o ich podpore nového termínu. Podľa plánu B - pokiaľ ho schvália zdravotnícki odborníci, francúzska vláda a cyklistická únia UCI - by sa mala Tour začať v Nice 25. júla a skončiť v Paríži 16. augusta. Usporiadateľská agentúra ASO už skôr uviedla, že o osude tohto ročníka rozhodne najneskôr 15. mája. Minulý týždeň riaditeľ Tour Prudhomme odmietol myšlienku, že by sa išlo bez divákov.