Najproduktívnejší hokejista Tipsport ligy Jindřich Abdul: Slovan má stále meno, pomohlo mi do KHL

Mení dres i súťaž! Najproduktívnejší hokejista Tipsport ligy Jindřich Abdul (24) bude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Severstaľu Čerepovec.

Český útočník, ktorý tento ročník pôsobil v bratislavskom Slovane, podpísal s tímom KHL kontrakt na rok. Denníku Nový Čas prezradil, že sa teší na novú výzvu a v budúcnosti nevylučuje, že sa do slovenskej metropoly ešte vráti!

Bola ponuka z Čerepovca z KHL jediná, alebo ste ich mali na stole viac?

- Môj agent mi povedal, že záujem mali tri kluby, ale iba Čerepovec poslal priamo zmluvu, ktorú som ihneď akceptoval. V deň, keď som ju aj podpisoval, tak sa mi ozvali z Dinama Riga, ale už som bol rozhodnutý.

Na koľko ste sa upísali?

- Na jednu sezónu.

Odísť zo slovenskej ligy rovno do najlepšej súťaže Európy, KHL, sa len tak nestáva. Čo na to hovoríte?

- Je to pravda, uvedomujem si, že nie je to bežná vec, že hráč zo slovenskej ligy odíde priamo do KHL. Aj preto som veľmi rád, že sa mi to podarilo a vážim si, že som dostal takú šancu.

V drese Slovana ste mali famóznu sezónu, keď ste v 53 zápasoch za 23 gólov a 29 asistencií vyhrali kanadské bodovanie, hoci sa súťaž predčasne skončila...

- V Slovane som sa cítil veľmi dobre, vytvorili sme výbornú partiu. Škoda, že sme sezónu pre koronavírus nedohrali, play-off by bolo určite zaujímavé. Hoci sa Slovan vrátil z KHL do domácej ligy, stále má klub v zahraničí veľké meno a určite mi aj to dopomohlo k tomu, že odchádzam do KHL.

V Čerepovci v tomto ročníku pôsobil aj slovenský útočník Adam Liška. Kontaktovali ste ho?

- Áno, hneď ako mi došla z Čerepovca zmluva, tak som Adama kontaktoval a zisťoval si u neho potrebné informácie. Teší ma aj to, že s tímom predĺžil kontrakt, takže mi určite v začiatkoch pomôže.

Snívate ešte o možnosti dostať sa z KHL aj do slávnej NHL?

- Stať se môže všetko, ale popravde nad tým nerozmýšľam. Pôjdem do Ruska s veľkou pokorou a budem sa snažiť v KHL presadiť.

Už viete, kedy sa máte hlásiť v Čerepovci?

- Začiatkom júla.

Čo robíte v týchto dňoch, ako sa udržiavate v kondícii?

- Chodím behávať, s priateľkou chodím na prechádzky, a už som začal aj posilňovať.

Uvidia vás niekedy ešte fanúšikovia Slovana v belasom drese?

- V Slovane i v Bratislave som sa cítil výborne. Ak sa v budúcnosti taká možnosť naskytne, vôbec by som sa tomu nebránil.

Zostáva aj Adam Liška

V tejto sezóne pôsobil v ruskom Čerepovci aj slovenský útočník Adam Liška (20), ktorý do KHL prestúpil vlani, taktiež z bratislavského Slovana. „Zmluva mi s klubom končí v apríli, ale dohodli sme sa už na ročnom predĺžení. Som rád, lebo v Čerepovci som bol spokojný. Teším sa aj z toho, že do tímu prichádza Jindřich Abdul, takže aspoň budem mať parťáka,“ vyjadril sa Liška.