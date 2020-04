50. výročie najúspešnejšieho neúspechu v histórii NASA: Ostrejší pohľad na misiu Apollo 13

Oživená história. Andy Saunders vylepšil fotografie zachytávajúce pobyt astronautov na kozmickej lodi Apollo 13 pri príležitosti 50. výročia štartu.

Misia bola šťastím v nešťastí – výbuch lode vo vesmíre ich takmer pripravil o život. Legendárna misia Apollo 13 oslavuje 50 rokov. Dňa 11. apríla 1970 vyštartovala s cieľom stráviť dva dni na Mesiaci. Vďaka Andymu Saundersovi si môžeme pripomenúť túto historickú udalosť v lepšej kvalite. Astronauti Jim Lovell, Jack Swigert a Fred Haise boli treťou výpravou na Mesiac.

Ich loď Apollo mala tri moduly - servisný, ktorý ich dostal do vesmíru, veliteľský, ktorý ich mal dostať na Zem a lunárny, v ktorom mali stráviť dva dni na mesačnom povrchu. Cestou však servisný modul vybuchol, čo malo za následok únik časti kyslíku do vesmíru. Jack Swigert nahlásil túto nehodu nesmrteľnou hláškou: „Dobre, Houston, máme problém.“

Ak chceli prežiť, museli vypnúť veliteľský modul a využiť jeho zdroje. Lunárny modul napokon použili ako záchrannú loď. Bol dimenzovaný pre dve osoby na dva dni, no teraz to museli zvládnuť traja po dobu štyroch dní. Našťastie improvizovaný plán dostať ich domov vyšiel, a astronauti bezpečne čľupli do Tichého oceánu. Napriek dramatickým podmienkam nestrácali duchaprítomnosť a vytvorili zábery zachytávajúce ich krátky pobyt vo vesmíre. Túto misiu spracoval do filmovej podoby režisér Ron Howard.

Misia Apollo 13