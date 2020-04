Rodina sa vyobjímala po 30 rokoch: Nitrianka Slávka uspela v pátraní vďaka náhode

Stretli sa po 30 rokoch! Nitrianka Slávka (38) dlhé roky túžila po opätovnom stretnutí so vzdialenými príbuznými zo strany babky Juliany.

Keď bola malá, hrávala sa so sesternicami a bratrancami na dvore, lenže potom ich cesty život rozdelil. S odlúčením sa však odmietla zmieriť a začala po rodine pá­trať. Napokon ju po čase na­šla prostredníctvom sociálnej siete. Stretnutie plné emócií prebehlo napokon krátko pred zavedením prísnych opatrení súvisiacich s koronavírusom.

Spomienky na detstvo sprevádzali Slávku celý život. „Moja mama Eva, ktorá zomrela ako 54-ročná, sa narodila v Šahách, odkiaľ pochádza aj jej mama Juliana, moja babka. Tá mala ešte dvoch súrodencov,“ začala s opisom rodinnej histórie. Ako dievča k babke chodievala často a stretávala sa u nej počas prázdnin aj s deťmi jej bratov Jozefa a Juraja, ktorí s rodinami žili v rôznych kútoch Slovenska. Jej spomienky na sesternice a bratrancov však končia v detstve.

„Naposledy som ich videla ako 11-ročná v roku 1993. Bolo to, bohužiaľ, na pohrebe maminej sesternice Ildikó, ale odvtedy už prešlo veľa času. Medzitým však moja mama zomrela v roku 2004 a o rok nato aj babka,“ tlačili sa Slávke slzy do očí. „Ostali mi iba spomienky, ale boli také silné, že som mala niekoľkokrát nutkanie spojiť sa s touto zabudnutou rodinou,“ prezradila dôvod, prečo rozbehla veľké pátranie po internete.

Úspech priniesla náhoda

Slávka na rodinu spomínala aj s bratom a so sestrou. Napokon nevydržala a skúsila napísať na facebook - a to zabralo! „Za pol hodiny sa mi ozvali ľudia, ktorí poznali mojich príbuzných v Šahách, a hneď nato napísala aj moja vzdialená rodina,“ nadšene vysvetlila Slávka, ktorá bola ochotná hľadať, kým sa jej to nepodarí. Nakoniec stretnutie zorganizovala týždeň pred zavedením prísnych opatrení súvisiacich s eliminovaním šírenia ochorenia COVID-19.

„Bolo to úžasné, aj som si pri spomienkach poplakala. Odvtedy sme v neustálom kontakte,“ povedala s hlasom plným dojatia niekoľko dní po stretnutí. „Bohužiaľ sme neboli v zostave ako pred vyše 30 rokmi, lebo niektorí z nás už nie sú medzi nami. Napriek tomu som rada, že sa mi to podarilo. Na stretko prišla už aj tretia generácia,“ dodala.