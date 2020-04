Manželka golfistu Sabbatiniho Martina si to takto nepredstavovala: Bývame na stavenisku

Takto si to nepredstavovali! Manželka známeho golfistu Roryho Sabbatiniho (43) Martina Sabbatini (40) trávi s rodinou karanténu na Floride, kde už dlhé roky žije.

Prominentná rodinka sa nedávno nasťahovala do novej vily za viac ako 924 000 eur. Pre vyčíňajúci koronavírus však o užívaní si luxusu nemôže byť zatiaľ ani reči. Martina Sabbatini žije s manželom, úspešným golfistom Rorym Sabbatinim, a so synom Šimonom Heliodorom, ktorého má s politikom Borisom Kollárom, na slnečnej Floride. Manželia sa teraz presťahovali do luxusného rezortu Broken Sound v Boca Raton.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ich päťizbová vila, ktorá podľa informácií Nového Času stojí výše 924 000 eur, však zatiaľ pripomína viac nehostinný sklad než luxusnú haciendu. Rodina sa totiž nový dom rozhodla kompletne prerobiť. Pandémia im však zasiahla do plánov. „Bývame doslova na stavenisku, keďže sme museli odísť z hotela. Všetko sa zatvára pre koronu, tak sme sa museli nasťahovať do polodokončeného domu,“ povedala Novému Času Martina, ktorá sa snaží ochrániť najmä svoju mamu.

„Vyhýba sa kontaktu s hocikým, nechodí nikde a vždy po každom, kto odíde, všetko umývam. Z Roryho sa stal dokončovateľ domu, ja skladám nábytok. Máme to tu veselé,“ uviedla Sabbatini, ktorá teraz s rodinou musí v dome kľučkovať medzi krabicami.