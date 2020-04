Manželia Danica a Alexander Nejedlí o živote počas pandémie: Sme odlúčení na dlhé mesiace!

Je to pre nich náročné obdobie! Moderátorka Prvých televíznych novín Danica Nejedlá (47) našla šťastie po boku milujúceho manžela Alexandra (55).

Ten ale minulý rok skončil na pozícii šéfa hasičov a nový flek našiel v metropole u našich českých susedov. Príchodom koronavírusu sa však zatvorili hranice štátov a manželia zostali od seba odstrihnutí. Dvojica sa teda nevidela celé týždne a je otázne, kedy toto dlhé odlúčenie konečne skončí. Keď sa naposledy Danica s manželom Alexandrom lúčila, vôbec netušila, že to bude na taký dlhý čas.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nejedlý už pár mesiacov profesionálne pôsobí v Prahe, kam sa dokonca aj presťahoval. Bývalému šéfovi hasičov totiž naši susedia poskytli výnimočnú pracovnú pozíciu, ktorú prijal. Ako hasičský atašé tak pokračuje v činnosti, ktorou žije celý život. „Atašé zlepšuje a urýchľuje medzinárodnú spoluprácu. Obrovské požiare, povodne, keď niečo niekde vzplanie, nedajbože zemetrasenie, tak to treba čo najskôr a efektívne riešiť. Tak, ako majú policajti pridelenca na kriminálne veci, tak aj hasiči majú svojho pridelenca,“ vysvetlil Novému Času Alexander. Na jeho pleciach je teda krízové riešenie nečakaných situácií. Jedna nastala aj teraz v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Prvoradé sú povinnosti

Markizáčka Nejedlá teda zostala na Slovensku sama. Sprísnené podmienky totiž výrazne ovplyvnili ich manželské plány. Pendlovanie medzi Prahou a Bratislavou neprichádza do úvahy, a to spôsobilo, že manželia sú odlúčení už dlhé mesiace. „Ešte stále som v Prahe, nebol som doma,“ prezradil Novému Času Nejedlý.

Ten vraj celú situáciu chápe a nariadenia štátu aj poctivo dodržuje. Alexander sa dokonca momentálne nenudí a práce má vyše hlavy. „Na jednej strane sa momentálne veľa ľudí vracia do krajiny zo zahraničia a my to musíme zabezpečiť. Na druhej strane je to zodpovednosť voči našim najbližším,“ dodal Alexander.

Napriek tomu, že mu už manželka a blízka rodina veľmi chýbajú, svoje povinnosti si jasne uvedomuje. Na celú situáciu sa pozerá racionálne a svoju pozornosť upriamil na milovanú prácu. „Rodina musí ísť teraz bokom,“ povedal na záver hasičský atašé, ktorý sa v týchto ťažkých dňoch snaží byť čo najužitočnejší.