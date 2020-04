Funglovka alebo jazdenka: Niekoľko možností, po akých autách by ste mohli siahnuť

Aj keď z pohľadu rozumu je kúpa nového auta so zárukou najistejšia, niektorí ľudia radšej zariskujú, počúvnu srdce a kúpia si ojazdené auto vyššej triedy a dúfajú v to najlepšie.

Za cenu nových áut môžu mať doma aj zaujímavé kúsky, ktoré, keď opúšťali predajne, stáli niekoľkonásobne viac. Prinášame vám niekoľko možností, po akých štvorkolesových miláčikoch by ste mohli siahnuť. Odborník na financie radí kúpu akéhokoľvek auta na pôžičku dôkladne zvážiť.

Nové auto: Škoda Scala (cena: od 13 490€)

Ponúka modernú elektroniku, výborne vyladený podvozok a aj v základnej výbave má klimatizáciu, bezkľúčové štartovanie a dokonca aj systém Lane Assist. Dizajnovo patrí do súčasnosti, úžitková hodnota je vynikajúca.

Plusy:

- moderné, praktické auto

- skvelý podvozok

- základný motor je dosť silný

Mínusy:

- ťažko určiť

Jazdené auto v rovnakej cene: Mercedes - Benz SL500 (od 13 490€)

Svojho času patril medzi najspoľahlivejšie autá na svete. Tento grandiózny kabriolet s dobrým podvozkom sa ešte aj dnes vyznačuje mimoriadne podareným, elegantným dizajnom aj keď sa vyrábalo už aj v roku 1989.

Plusy

- dizajn

- spoľahlivosť

- udrží si hodnotu

Mínusy

- žiadne nemá

Nové auto - Dacia Logan (cena: od 6 590€)

Je jedno z najlacnejších nových áut, aké na Slovensku kúpite. Bude mať iba 54 kW (73 k) z litrového atmosférického trojvalca a bez klimatizácie, ale vyváži to 510-litrovým kufrom a zárukou na 3 roky alebo 100 000 km.

Plusy:

- veľký kufor

- priestranná kabína

- záruka až 3 roky

Mínusy:

- žiadna výbava

- slabučký motor

Jazdené auto v rovnakej cene - BMW radu 3 e46 kupé (od 6 590€)

Generácia e46, ktorú BMW vyrábalo v rokoch 1997 – 2006, je klasika známa dobrými jazdnými vlastnosťami, nestarnúcim dizajnom, ale najmä kvalitou a trvácnosťou. Za cenu Loganu si už môžete kúpiť aj verziu 330i.

Plusy:

- nestarnúci dizajn

- spoľahlivé šesťvalce

- kvalita spracovania, zadný náhon

Mínusy:

- podvozok si vyžaduje starostlivosť

Nové auto - Citroën C-Elysée (cena: od 9 490€)

Auto je niečo ako luxusnejšia alternatíva Loganu. Je o tretinu drahšie, ale ponúka nápaditejší dizajn, kvalitnejší interiér a najmä dosť rozsiahlu základnú výbavu.

Plusy:

- bohatá základná výbava

- veľký batožinový priestor

- na pomery pekný dizajn

Mínusy:

- zastaraný podvozok

- manuálna prevodovka

Jazdené auto v rovnakej cene - Nissan 350Z (od 9 490€)

Krásne kupé je pravé športové auto s 3,5-litrovou V6 vpredu, samosvorom vzadu a dostatočným výkonom. Vyrába sa od roku 2003.

Plusy:

- pekný zvuk

- vysoký výkon

- zábavné jazdné vlastnosti

Mínusy:

- lacno pôsobiaci interiér

- rýchlo sa prehrieva olej

Pozor na pôžičky na kúpu

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

- Rodinné auto nie je možné brať ako investíciu, ale ako spotrebu. Preto by som ku kúpe auta aj takto pristupoval. To znamená, že primárne by malo byť kúpené z vlastných zdrojov, tak, aby nezaťažovali o budúci rodinný rozpočet. Ak sa predsa človek rozhodne siahnuť po úvere, dôležité je k tomu pristupovať, aj vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu, mimoriadne zodpovedne. Treba zvážiť aj potenciálne ohrozenie mesačného príjmu. Sprísnené podmienky vyhodnocovania žiadosti treba očakávať aj od bánk a lízingových spoločností.