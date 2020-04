Cyklistická hviezda to rozbalila vo veľkom: Tanec v zajačom kostýme

Nuda v karanténe robí divy.

Svoje by o tom vedel rozprávať aj francúzsky cyklista Julian Alaphilippe. Ten na sociálne siete zavesil video, v ktorom tancuje po byte prezlečený za veľkého bieleho králika. Masky sú pre cyklistov evidentne v kurze. Alaphilippov kolega z pelotónu, Slovák Peter Sagan, nedávno trénoval v gladiátorskej maske.

Faktom však ostáva, že cyklisti ako jedny z mála športovcov skutočne nevedia na čom sú. MS v hokeji či EURO 2020 a olympiáda už boli odložené, čo bude s Tour de France však nikto nevie.

Organizátori Tour de France doposiaľ žiadnu zmenu termínu oficiálne neoznámili, takže nateraz zostáva v platnosti obdobie od 27. júna do 19. júla 2020. Francúzsko však v súčasnosti registruje štvrtý najvyšší počet ľudí s ochorením COVID-19. Do úvahy prichádzala aj možnosť uskutočniť preteky bez divákov, no s týmto riaditeľ podujatia Christian Prudhomme nesúhlasí. O osude Tour de France sa definitívne rozhodne najneskôr 15. mája.