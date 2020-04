Podávajú pomocnú ruku: Južná Kórea pošle do USA zásielku testov

Juhokórejské firmy odošlú tento týždeň do USA na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa svoju prvú zásielku testov na nový typ koronavírusu.

Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá. Spojené štáty evidujú viac potvrdených prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 než akákoľvek iná krajina na svete - viac než 555.000 -, rovnaké prvenstvo im patrí aj v bilancii súvisiacej mortality - vyše 22.000 úmrtí.

Južná Kórea bola svojho času najviac postihnutou krajinou mimo Číny; nedávny vývoj však ukázal, že sa jej podarilo dostať pandémiu pod kontrolu rozsiahlou stratégiou "vystopovať, otestovať, liečiť". Krajina otestovala už viac než pol milióna ľudí v procese, ktorý je bezplatný pre každého, koho odporučia lekári, alebo kto má väzby na osoby s potvrdenou infekciou. Podľa najnovších správ z nedele sa v Južnej Kórei uzdravilo vyše 70 percent z 10.537 pacientov s potvrdenou nákazou.

Trumpova administratíva je obviňovaná z pomalého riešenia pandémie, hoci prezident teraz pravidelne zdôrazňuje, že USA otestovali viac jednotlivcov než akákoľvek iná krajina. Juhokórejský prezident Mun Če-in po marcovom telefonáte s Trumpom uviedol, že americký líder ho požiadal o poskytnutie testovacích súprav na koronavírus.

Tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na činiteľa juhokórejského ministerstva zahraničných vecí uviedla, že americké nákladné lietadlo so zásielkou testov poskytnutých dvoma spoločnosťami odštartuje v utorok z Medzinárodného letiska Inčchon v Soule do amerického štátu Maryland. Obe nemenované firmy sú medzi troma juhokórejskými spoločnosťami, ktorým americká Správa potravín a liečiv (FDA) dočasne udelila povolenie na dovoz zdravotníckeho materiálu do USA.