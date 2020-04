Tvrdá reakcia Matoviča na kritiku aktivistov: Buďte ticho a neznevažujte prácu stoviek odvážnych ľudí

Vracia im úder! Igor Matovič od zavedenia prísnych opatrení čelí masívnej kritike. Po uzavretí piatich rómskych osád na východnom Slovensku sa k oponentom premiéra pridali aj ľudskoprávni aktivisti.

Podľa Matoviča mu vyčítajú, že je to nehumánne, nesprávne a zamerané proti rómskym spoluobčanom. Ako to už u lídra OĽaNO býva zvykom, na kritiku reagoval spôsobom sebe vlastným.

"Premilení ´ľudskoprávni´ aktivisti - skúsme ísť na to inak - poďte príkladom - šup zoberte si rúška, rukavice, batôžky - a hor sa do karantenizovaných osád! Veľmi sa tam teraz vaša nezištná a odvážna pomoc zíde," píše na svojom facebookovom účte Matovič. "... a ak by ste sa napriek vašim odvážnym rečiam báli ísť na miesto činu, skúste nabrať odvahu ísť aspoň do všetkých doteraz netestovaných osád - máte ich na výber k dispozícii stovky. Potrebujeme vás v teréne na osvetu, nie v bezpečí na mudrovanie. ... a ak by sa nakoniec ukázalo, že odvážni ste len za bratislavskou klávesnicou, tak buďte ticho a neznevažujte prácu stoviek odvážnych ľudí (policajtov, vojakov, hygienikov, zamestnancov obecných a mestských úradov, sestričiek, lekárov, dobrovoľníkov a mnohých ďalších)," pritvrdil Igor Matovič.

Podľa premiéra sú uvedené opatrenia v osadách protiepidemiologický postup všade na svete, a teda neboli zamerané proti Rómom, ale majú chrániť ako ich, tak aj ľudí mimo osád.

"Zároveň platí, že každému nakazenému a jeho blízkemu z karantenizovanej osady je umožnené z osady odísť do štátnej karantény, a využíva to len minimum z ľudí v osadách. Ak sa vyskytne ´nerómske sídlisko či obec, kde bude hroziť rovnaké zvrhnutie sa epidémie do jeho/jej okolia, zavrieme ju úplne rovnako do karantény ... lebo karanténa je hygienické´, nie rasistické opatrenie," uzavrel na koniec premiér.