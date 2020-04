Veľké prepúšťanie v Kúpeľoch Piešťany: Kvôli koronavírusu prišlo o prácu 60 zamestnancov

Od apríla sú v súvislosti s ochorením COVID-19 Slovenské liečebné kúpele Piešťany bez klientov. Informoval o tom generálny riaditeľ kúpeľov Andreas Schuster.

Od 1. apríla sú všetky hotely zatvorené. "Za posledné mesiace kúpele veľmi prosperovali, investovali sme do prijímania nových zamestnancov, ale táto situácia všetko zmenila. Museli sme prijať opatrenia, že zamestnancov, ktorí boli v skúšobnej dobe alebo mali zmluvu na dobu určitú do konca marca, sme prepustili. Týka sa to približne 60 ľudí. Zvyšní zamestnanci budú dostávať 60 percent svojej mzdy," uviedol Schuster.

Kúpele nemožno podľa jeho slov jednoducho vypnúť, a tak bude niekoľko desiatok zamestnancov pracovať aj počas odstávky na údržbe priestorov kúpeľov, úprave zelene a parkov a v oblasti bezpečnosti. "Osobne si myslím, že možno v júni alebo v júli budeme môcť otvoriť kúpele pre slovenských klientov, ktorých pobyt hradia zdravotné poisťovne. Príchod klientov zo zahraničia je závislý od zrušenia cestovných obmedzení, čo by mohlo byť možno v septembri," doplnil Schuster.

Piešťanské kúpele sú zatvorené počas celej svojej histórie po prvý raz, aj keď ich existenciu vážne ohrozili svetové vojny. "Na začiatku prvej svetovej vojny ľudia v panike opustili kúpele. Nájomcovia vtedy stáli pred otázkou, či dokážu toto obdobie prekonať. Podarilo sa im to vďaka tomu, že kúpele sa stali súčasťou nemocnice Červeného kríža. Boli v nich vojaci rakúsko-uhorskej armády a štát kúpeľom za liečbu platil," informoval o tom riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Vladimír Krupa.

Organizácie cestovného ruchu využívajú obdobie, keď nový koronavírus zastavil cestovanie aj kultúrno-spoločenské či športové podujatia, na plánovanie ďalšej činnosti. "Predpokladám, že po tom, ako sa obmedzenia pre ochorenie COVID-19 skončia, ľudia budú predovšetkým vyhľadávať domáce destinácie, kde sa budú cítiť najbezpečnejšie, a preto sa na toto obdobie pripravujeme," uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.