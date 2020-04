Tisícky dovolenkárov žalujú Tirolsko: Toto vyčítajú lyžiarskemu stredisku

Približne 4000 ľudí, ktorí strávili dovolenku v rakúskom lyžiarskom stredisku Ischgl - ohnisku pandémie nového koronavírus v krajine -, sa pridalo ku skupinovej žalobe rakúskeho združenia na ochranu práv spotrebiteľov (VSV).

Tirolské úrady obviňujú z toho, že na šírenie koronavírusu zámerne reagovali príliš neskoro a takisto sa snažili zamlčiavať hroziace nebezpečenstvo, informoval v nedeľu webový portál nemeckej stanice Deutsche Welle.

Predseda VSV Peter Kolba podal trestné oznámenie na rakúskej štátnej prokuratúre. Orgány v spolkovej krajine Tirolsko podľa žaloby museli o "nebezpečenstve masovej nákazy" ľudí vedieť a napriek tomu nechali tamojšie lyžiarske strediská otvorené. To, či majú infikovaní nárok na odškodnenie, musí teraz posúdiť prokuratúra.

Podľa slov Kolbu mali miestne úrady finančné, ako aj politické motívy na to, aby sa usilovali oddialiť predčasné ukončenie sezóny. Ischgl, kde sa nakazilo až 600 Rakúšanov a viac ako 1000 cudzincov, zavrel svoje brány až 13. marca. Britské či iné európske médiá pritom už v januári a februári informovali o prvých prípadov ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 v Tirolsku.

Islandské úrady zverejnili 1. marca na webovej stránke Európskej komisie varovanie po tom, čo sa v Ischgl nakazilo 15 Islanďanov. O päť dní neskôr vláda v Reykjavíku Ischgl vyhlásila za "rizikovú oblasť". Tirolsko na to však zareagovalo tvrdením, že turisti sa museli nakaziť zrejme cestou domov. Aj po tom, čo bol na koronavírus pozitívne testovaný barman v jednom z tamojších pohostinstiev, úrady naďalej turistov presviedčali, že "prenos koronavírusu na hostí v bare je z medicínskeho hľadiska skôr nepravdepodobný".

Turizmus predstavuje v Tirolsku jeden z najdôležitejších príjmov, a viac než štvrtina všetkých pracovných miest spadá práve do oblasti cestovného ruchu. Tirolsko je najviac zasiahnutou spolkovou krajinou v Rakúsku - evidujú tam už 3281 prípadov nákazy. Nasledujú Dolné Rakúsko (2324 prípadov), Horné Rakúsko (2122 prípadov) a Viedeň (2011 prípadov). V celej krajine bolo do pondelka (08.00 h) podľa verejnoprávnej stanice ORF hlásených 13.942 infikovaných a 350 úmrtí, uvádza tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Z ochorenia COVID-19 sa uzdravilo 6987 ľudí. Testovaných bolo do nedele (09.30 h) 144.877 ľudí.