Takto sa príkladný futbalista nespráva: Ronaldo nedodržal pravidlá karantény, čelí kritike

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je známy svojim zodpovedným prístupom k tréningu a obrovskou drinou, ktorú predvádza už dlhé roky. Teraz sa však zachoval nevhodne.

Ronaldo je momentálne spoločne so svojou rodinou na Madeire, kde čaká na vývoj situácie ohľadom pandémie koronavírusu. Hviezda Juventusu Turín sa aktívne pripravuje v domácom prostredí, avšak tentoraz spravil niečo, čo rozprúdilo diskusiu.

Fotografie legendárneho útočníka zachytili, ako spolu s ďalšími ľuďmi trénuje na štadióne. Na Madeire síce neplatí zákaz vychádzania, no občania sa nemôžu zhromažďovať a musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. A práve toto nariadenie Ronaldo očividne porušil.

„Vyzerá to tak, že Ronaldo si iba na pár minút išiel zatrénovať, nikomu to nespôsobilo žiadnu veľkú škodu. Najlepší hráč sveta však musí ísť príkladom. Nechcem, aby sa hovorilo, že to zľahčujeme, všetci sme tu zodpovední,“ povedal Pedro Ramos, minister zdravotníctva na Madeire.

„Nemá žiadne špeciálne povolenie na trénovanie. Môže trénovať, ale musí rešpektovať všetky pravidlá. Všetci sme rovnakí a čelíme tej istej pandémii,“ dodal minister.