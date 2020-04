Pozitívna správa v ťažkých časoch: Bývalý reprezentant sa vyliečil z rakoviny

Bývalý taliansky futbalový reprezentant Gianluca Vialli sa vyliečil z rakoviny pankreasu.

Po oznámení dobrej správy vyjadril súcit s krajanmi, ktorých zasiahla pandémia nového koronavírusu. Päťdesiatpäťročný Vialli povedal pre denník La Repubblica, že je v poriadku: "V decembri som dokončil sedemnásť mesiacov chemoterapie, jeden cyklus trval osem a druhý deväť mesiacov. Bolo to náročné aj pre niekoho fyzicky a psychicky zdatného, ako som ja. Znamená to, že sa môžem konečne pozrieť do zrkadla, uvidím rásť vlasy, nemusím si ceruzkou kresliť obočie. Mám veľké šťastie v porovnaní s mnohými."

Niekdajší hráč Sampdorie Janov, Juventusu Turín či londýnskej Chelsea je rodák z lombardskej Cremony. Región patrí k najpostihnutejším ochorením COVID-19. "Myslím na tých, ktorí umierajú v nemocniciach osamote. Príbuzní im nemôžu byť nablízku, nemôžu sa zúčastniť na pohreboch. Je to strašné. Táto kríza zanechá na našej krajine obrovské emočné, morálne a ekonomické jazvy," povedal Vialli.