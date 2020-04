Japonský premiér si pohneval krajinu: Toto vyjadrenie si mohol odpustiť

Video vyzývajúce obyvateľov Japonska, aby v čase pandémie nového koronavírusu zostali doma, ktoré zverejnil v nedeľu na Twitteri tamojší premiér Šinzó Abe, vyvolalo na internete vlnu rozhorčenia.

Ľudia premiéra kritizovali za jeho necitlivý prístup vzhľadom na to, že mnohí Japonci nemôžu zostať doma a naďalej musia dochádzať do práce. Upozornili navyše na to, že opatrenia vlády obmedzujúce sociálne kontakty osôb sú dobrovoľné a ich nedodržiavanie nie je nijako sankcionované, informovala v pondelok agentúra AP.

Abe zverejnil na sociálnej sieti Twitter minútové video, na ktorom ho vidieť ako sedí na gauči, číta knihu, pije čaj a hladká svojho psa. Užívatelia na internete mu vyčítali, že sa správa ako aristokrat, keďže mnohí Japonci si nemôžu dovoliť zostať doma, keďže firmy, v ktorých sú zamestnaní, im prácu z domu neumožňujú. Ak by napriek tomu zostali doma, vláda by im navyše žiadnu pomoc neposkytla, dodali.

Abe minulý týždeň vyhlásil núdzový stav v hlavnom meste Tokio a v šiestich ďalších prefektúrach a v sobotu ho rozšíril na celú krajinu. Ten umožňuje guvernérom prefektúr vyhlásiť opatrenia sociálneho odstupu, ktoré majú za cieľ znížiť sociálnu interakciu o 80 percent. Mnohí však napriek tomu aj po tom naďalej cestovali do práce.

V Japonsku evidujú 7967 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 114 úmrtí, ako vyplýva z pondelkových aktualizovaných údajov.