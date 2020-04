Stratil sezónu kvôli chybe lekárov? Až po mesiacoch zistili, že má zlomenú nohu

V minulosti najdrahší futbalista planéty francúzsky stredopoliar Paul Pogba po januárovej operácii členka cíti veľký hlad po futbale.

Hráčovi Manchestru United sa síce podarilo zotaviť sa zo zranenia, ale pandémia koronavírusu mu zatiaľ bráni vrátiť sa na súťažné trávniky. Aktuálne sa pripravuje sám. "Už som takmer pripravený. Už sa neviem dočkať na to, keď budeme trénovať všetci spolu," povedal Pogba pre klubový web prostredníctvom podcastu.

Naposledy hral za United 26. decembra 2019. Členok ho trápil už od záveru augusta, práve preto absolvoval v tejto sezóne len osem zápasov. "Snažím sa myslieť pozitívne aj v týchto ťažkých časoch. Nikdy som sa zatiaľ nemusel vyrovnávať s takouto situáciou. Táto vynútená pauza ešte zvyšuje moju chuť po návrate na trávniky. Uisťuje ma to, ako veľmi milujem futbal," pokračoval Pogba.

Majster sveta z Ruska 2018 opísal aj svoju situáciu v tejto sezóne. "Chodidlo som si poranil 31. augusta proti Southamptonu. Bol začiatok sezóny a ťahalo sa to so mnou. Trénoval som a aj hral, no problémy neustupovali. Až potom lekári prišli na to, že ide o zlomeninu. Najprv voľba padla na konzervatívnu liečbu, ale koncom decembra sa bolesť opäť zväčšila a musel som ísť na operáciu. Odvtedy sa všetko zlepšilo, bolesť necítim a teším sa na návrat," poznamenal Francúz.

Anglická Premier League je aktuálne prerušená do konca apríla a zatiaľ nie je jasné, kedy a či vôbec bude v tejto sezóne pokračovať.