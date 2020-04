Zimomriavky po celom tele: Jedinečný Bocelli poslal nádej vírusom zdevastovanému Taliansku

Hudba pre nádej. Tento názov nesie koncert talianskej opernej ikony Andreu Bocelliho (61), ktorý odvysielal na internete počas Veľkonočnej nedele.

Na internete si špeciálne vysielanie slávneho speváka z Apeninského polostrova pozreli milóny ľudí z celého sveta. Celé vystúpenie sa odohralo v priestoroch milánskej katedrály, kam úrady spevákovi mimoriadne povolili vstup. Cieľom koncertu bolo podľa organizátorov poslať krajine devastovanej koronavírusom nádej a lásku. Ako informuje Dailymail, celé vysielanie pozerali naživo viac ako 3 milióny divákov.

Počas koncertu speváka doprevádzal na organe Emanuele Vianelli, ktorý mal rovnako výnimočne povolený vstup do dómu. Za odvahu vystúpiť v tak ťažkých časoch si tenor vyslúžil množstvo pochvalných komentárov a veľa prejavov vďaky. Počas koncertu odzneli aj piesne ako Ave maria alebo Amazing grace (melódiu si požičal aj Karel Gott († 80) v piesni Už z hor zní zvon). Celé vystúpenie je dostupné na YouTube, kde má už po pár hodinách viac ako 20 milónov zhliadnutí.

„Nemôžem prestať plakať. Je to historický moment, obrovský a zároveň veľmi smutný,“ napísala na sociálnu sieť dojatá fanúšička. „Je to očarujúca kombinácia dómu a Bocelliho,“ pridala sa ďalšia. „Bol som poctený prijať pozvánku do Milánskeho dómu, v deň, kedy oslavujeme vieru vo víťazstvo života,“ povedal pred vystúpením nevidiaci spevák.