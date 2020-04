Britské tajné služby varujú: Čína predstavuje hrozbu, treba chrániť strategické odvetvia

Britské tajné služby MI5 (kontrarozviedka) a MI6 (rozviedka) majú za to, že Londýn by mal po kríze vyvolanej koronavírusom prehodnotiť svoj vzťah s Čínou a zvážiť prísnejšiu ochranu strategických odvetví.

Čína bude podľa nich po zdolaní pandémie asertívnejšie brániť režim jednej strany. Objavujú sa otázky, či by Británia nemého chrániť pred prevzatím svojej kľúčové spoločnosti, napríklad v oblastiach špičkových technológií a umelej inteligencie, a či neznížiť v britských výskumných inštitúciách počet čínskych študentov, napísal dnes denník The Guardian.

Podobné hlasy sa ozývajú aj v Berlíne a Bruseli. Nemecká vláda v stredu prijala novelu zákona o zahraničnom obchode, ktorá sprísnila pravidlá preberania strategických firiem subjektami so sídlom mimo Európskej únie. Zákon má umožniť vláde zablokovať obchody, ktoré by mohli zasahovať do nemeckých zajmú.

Britské spravodajské služby MI5 a MI6 sa však aj napriek uvedenému varovaniu domnievajú, že bolo správnym rozhodnutím povoliť čínskej spoločnosti Huawei obmedzený podiel na budovaní mobilných sietí piatej generácie (5G). Januárové rozhodnutie kabinetu Borisa Johnsona bude ale podľa denníka The Guardian ďalej ťažké brániť, pretože sa proti nemu ozývajú aj členovia Johnsonových konzervatívcov.

Rozhodnutie britskej vlády vyvolalo tiež značnú nevôľu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spojené štáty totiž kvôli podozreniu zo špionáže pre čínsku vládu vylúčili Huawei z budovania svojich sietí 5G ak rovnakému postupu sa snaží dotlačiť aj svojich spojencov.

Británia musí podľa nemenovaného vládneho zdroja zaistiť širokú škálu dodávateľov pre mobilné "siete šiestej a siedmej generácie" a všeobecne chrániť kráľovskej klenoty v oblasti technológie, výskumu a inovácií.

MI6 podľa britského denníka vládu uvedomila, že Čína markantne podhodnocuje počet pozitívne testovaných na koronavírus a mŕtvych na chorobu Covid-19. V rovnakom duchu informovala Biely dom aj Ústredná spravodajská služba (CIA).

Britské spravodajské služby už mesiace požadujú, aby sa Číne venovala zvýšená pozornosť. Na konci marca sa novým šéfom kontrarozviedky MI5 stal Ken McCallum. Jeho nástup sa spája so sľubom, že organizácia sa na Peking zameria jasnejšie.

Vlani v septembri varoval český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), že najvýznamnejšieho pôvodcami kybernetických hrozieb v Česku sú predovšetkým aktéri napojení na Rusko a Čínu. Vo výročnej správe českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) za rok 2018, ktorá bola zverejnená vlani v novembri, sa konštatuje, že v Českej republike sa v danom období zvýšila intenzita i rozsah čínskych spravodajských aktivít.