Spojené štáty v zovretí koronavírusu: V New Yorku pribudlo 758 obetí

V Spojených štátoch na nákazu koronavírusom za uplynulých 24 hodín zomrelo 1920 ľudí, čo predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcemu dňu.

Uviedla to americká Univerzita Johnsa Hopkinsa (JHU), ktorá vývoj pandémie monitoruje celosvetovo. Celkový počet obetí choroby Covid-19 v krajine podľa JHU predstavuje 20.608, počet prípadov nákazy potom presiahol 530.000, čím sú USA najpostihnutejšie krajín sveta. Štát New York dnes oznámil 758 obetí za posledných 24 hodín. O deň skôr to bolo 783.

V piatok sa USA zároveň stali prvou krajinou na svete, kde za jediný deň zomrelo na nákazu koronavírusy vyše 2000 ľudí. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa ich za 24 hodín choroby covid-19 podľahlo 2108.

Najviac postihnutou oblasťou v krajine je štát New York, odkiaľ pochádza zhruba polovica mŕtvych. Celkom v tomto štáte už zomrelo 9385 ľudí, oznámil tamojší guvernér Andrew Cuomo. Celý najviac postihnutý americký región taktiež hlási na 18.700 hospitalizovaných.

Nákaza ale začína prenikať aj na americký stredozápad do veľkých miest, ako je Chicago. Na chorobu Covid-19 podľa agentúry AP zomrelo 24 obyvateľov opatrovateľského domu v štáte Indiana na východe USA a 14 ľudí v opatrovateľskom dome v Iowe v centrálnej časti Spojených štátov. V Chicagu zriaďujú márnici, ktorá bude prechodne schopná pojať cez 2000 tiel.

Vývoj v amerických ohniskách epidémie naznačuje, že Spojené štáty sú na vrchole šírenia nákazy. Svedčí o tom vyhlásenie miestnych úradov a guvernérov a tiež dnešný komentár šéfa amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Stephena Hahna. Ten povedal, že vláda prezidenta Donalda Trumpa vníma ako termín možného uvoľnenia karanténnych obmedzenia 1. máj.

"Vidíme svetlo na konci tunela," povedal Hahn v rozhovore s televíziou ABC. Zároveň ale upozornil, že je stále ešte príliš skoro povedať, že sa tento termín podarí splniť.

Trump opakovane vyhlásil, že sa blíži okamih, kedy bude možné hospodárstvo krajiny znova naštartovať. Prisľúbil, že až sa tak stane, ekonomický motor krajiny naskočí s "veľkým rachotom".