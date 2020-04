Buď prestúp alebo ukonči kariéru! Radí bývalý šéf F1 Vettelovi

Bernie Ecclestone je bývalý šéf F1. Ten radí Nemcovi Sebastianovi Vettelovi (32) aby ukončil kariéru pilota F1 alebo mu odporúča prestup do nového tímu. Vettel, ktorý sa stal štyrikrát majstrov sveta sa údajne vo Ferrari trápi a mal by zaujať razantné stanovisko.

Vettel získal v rokoch 2010 až 2013 tituly majstra sveta s Red Bullom. "Sebastian by mal skončiť, alebo to v roku 2021 skúsiť v novom tíme. V súčasnej situácii vo Ferrari s tímovým kolegom Charlesom Leclercom, ktorého manažérom je syn šéfa FIA, jeho výkony utrpeli. V tímovom šéfovi Mattiovi Binottovi navyše nemá až takú podporu," citovala Ecclestonea agentúra SID.



"F1 potrebuje Sebastiana, ktorý víťazí. Vlani bol v útlme. Ale ako ho poznám, neviem prečo by nemohol spolu s Lewisom Hamiltonom útočiť na rekordných sedem titulov Michaela Schumachera," doplnil 89-ročný Ecclestone.