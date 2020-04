Johnsonovo prvé VIDEO po boji s koronavírusom: Toto odkazuje Britom

Británia porazí koronavírus, vyhlásil v nedeľu tamojší premiér Boris Johnson po prepustení z londýnskej Nemocnice sv. Tomáša, kde bol týždeň hospitalizovaný s diagnózou COVID-19.

Ochorenie je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa agentúry AFP 55-ročný Johnson sediac oblečený v obleku a kravate vo videu, ktoré zverejnil úrad vlády, tvrdí: "Porazíme tento koronavírus... a porazíme ho spolu. Aj keď sa tento boj v žiadnom prípade ešte neskončil, v tejto neuveriteľnej národnej bitke dosahujeme pokrok." It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Ako informoval hovorca premiéra, po prepustení z nemocnice sa Johnson bude zotavovať v Chequers, vo svojom oficiálnom vidieckom sídle neďaleko Londýna. Na základe odporúčania lekárov sa ešte do práce nevráti. Johnsona momentálne zastupuje minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Johnsonovi ochorenie COVID-19 diagnostikovali 26. marca. Do londýnskej Nemocnice sv. Tomáša ho previezli v nedeľu 5. apríla po tom, čo sa jeho stav nezlepšoval. V pondelok 6. apríla ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti s vysokou teplotou a silným kašľom. V ďalších dňoch dostal kyslíkovú podporu, ale nebol napojený na pľúcnu ventiláciu. Z JIS na bežné nemocničné oddelenie ho presunuli vo štvrtok večer.