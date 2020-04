Diego Schwartzman si vyskladal svojho idola: Najlepší tenisový hráč by mal vyzerať takto

Diego Schwartzman (27 je tenista pochádzajúci z Argentíny. Na svojom konte má tri "singlové" turnaje v rámci ATP.

Na svojom instagrame priniesol svoju predstavu ideálneho tenisového hráča súčasnosti. Samozrejme nezabudol loviť vo vodách tých najúspešnejších. Za svoje vzory si vybral mená ako Nadal (33), Federer (38) či Srba Djokoviča (32).



Schwartzman zvolil Rafaela Nadala ako reprezentatívnu vzorku pre psychickú a fyzickú odolnosť. Švajčiar Federer by mohol učiť voleje a takzvané slajsované údery. Pri returnovaní si za svojho vzora vybral aktuálnu svetovú jednotku, Novaka Djokoviča.



Čo sa týka hráča, ktorý má najlepší forhend, v tom vyhral Dominic Thiem (26). V bekhende je to zasa Švajčiar Stan Wawrinka (35). No a čo sa najlepších podaní týka, tu je horúcim adeptom americký obor John Isner (34)