Ako dohrať taliansku Serie A? V hre je viacero možností!

Ak by sa aj talianska futbalová Serie A v najbližších týždňoch či mesiacoch opäť začala hrať, v roku 2020 by pravdepodobne neprišiel na tribúny ani jeden fanúšik.

Tvrdí to korešpondent Tancredi Palmeri z televíznej stanice beIN Sports, podľa ktorého talianska vláda plánuje zakázať účasť priaznivcov na tribúnach až do januára 2021.

Nedávno sa objavili správy o tom, že Serie A by mohla pokračovať od 2. mája. Bez debaty by aktuálna sezóna bola bez divákov na štadiónoch, no po novom by aj podstatná časť tej nasledujúcej bola s prázdnymi sedačkami. Existuje aj niekoľko ďalších možností, jednou z nich je aj dokončenie sezóny za 45 dní na jednom mieste - v Ríme.

Najvyššiu taliansku futbalovú súťaž prerušili po 26. kole. Lídrom Serie A je Juventus Turín so ziskom 63 bodov, druhé Lazio Rím zaostáva iba o jeden bod.