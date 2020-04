Situácia v Španielsku sa nezlepšuje: Počet obetí nového koronavírusu stúpol o 619

Španielsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 619 nových úmrtí na nový koronavírus. Predstavuje to nárast v porovnaní s 510 prípadmi hlásenými v sobotu, čo šlo o najnižší počet od 24. marca.

Informovali o tom v nedeľu na svojej stránke denník El País a agentúra AFP s odolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva. Nákaze koronavírusom SARS-CoV-2 doposiaľ v Španielsku podľahlo 16 972 ľudí. Vírusom sa infikovalo celkovo 166 019 ľudí, z ktorých sa viac ako 62 000 vyliečilo.

Španielsky parlament rozhodol vo štvrtok o predĺžení stavu núdze do 26. apríla. Premiér Pedro Sánchez však povedal, že je "presvedčený", že do 15 dní bude musieť požiadať o ďalšie predĺženie, ktoré by trvalo až do 10. mája.

Sánchez v nedeľu požiadal predsedov regionálnych vlád o "koordináciu, transparentnosť a lojalitu" v boji proti COVID-19.