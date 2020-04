Hantuchová baví internet: Výzvu Federera si upravila po svojom

Bývalá tenistka Daniela Hantuchová (36) si výzvu švajčiarskej legendy, Rogera Federera (38) upravila po svojom.

Počas krízy spôsobenej koronavírusom sa mnohý športovci snažia zabaviť doma, ako sa len dá. Roger Federer napríklad vymyslel výzvu, ktorá okamžite obletela internet. Cieľom je pinkať tenisovú loptičku o stenu, pri ktorej stojí veľmi blízko. Naša bývalá tenisová hviezda si však pravidlá mierne upravila. "Ženská verzia je tu," napísala k videu na svoj Instagram. Nové pravidlá Danielinej výzvy vymieňajú tenisovú raketu za panvicu a akékoľvek topánky za lodičky.

Aby všetkým dokázala, že to ide aj v tejto verzii, sama predviedla ako na to. A aj keď by sa mohlo zdať, že ide o výzvu adresovanú ženám, Hnatuchová by rada videla, ako sa jej zhostia aj muži.