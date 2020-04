Pozitívne správy: Vakcína voči koronavírusu môže byť vyvinutá ešte tento rok

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová verí, že sa vakcínu voči novému typu koronavírusu podarí vyvinúť ešte do konca tohto roku. Vyjadrila sa tak v rozhovore pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag, z ktorého citovala agentúra DPA.

Podľa von der Leyenovej na vývoji očkovacej látky voči koronavírusu SARS-CoV-2 pracujú v Európe dva veľmi sľubné výskumné tímy. "Dúfam, že vakcínu vyvinú koncom tohto roka," uviedla predsedníčka exekutívy EÚ s tým, že sa počíta so skorým začiatkom klinických testov. Bližšie podrobnosti nezverejnila.

Po schválení očkovacej látky by mala byť urýchlene vykonaná vakcinačná kampaň. EÚ už preto podľa von der Leyenovej rokuje o produkčných kapacitách s potenciálnymi výrobcami.

Šéfka EK tiež zdôraznila, že pokým nebude k dispozícii vhodná vakcína, budú musieť zostať v platnosti niektoré zo súčasných reštrikcií. To sa podľa nej týka najmä obmedzenia kontaktov so seniormi v domovoch dôchodcov. Uvoľňovať by sa naopak mohli opatrenia týkajúce sa detí a mládeže, čo by zahŕňalo aj znovuotvorenie škôl a denných centier.

"Musíme zostať disciplinovaní a byť veľmi trpezliví... Musíme sa naučiť žiť s týmto vírusom dlhé mesiace, možno až do budúceho roka," povedala von der Leyenová pre Bild am Sonntag.

EÚ by mala na budúci týždeň predstaviť svoju stratégiu na postupné a koordinované uvoľňovanie obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu.