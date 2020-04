Pre ubytovanie repatriantov schválili ďalšie zariadenie: Na návrat do vlasti stále čakajú tisícky občanov

Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady (NR) SR Častá - Papiernička je ďalším štátnym zariadením, ktoré poskytne služby repatriantom počas pandémie COVID-19.

Po návšteve zariadenia o tom na sobotnom brífingu informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

"Miesto je prichystané pre to, aby tu obyčajní ľudia strávili v čo najpríjemnejšom prostredí dobu povinnej karantény. Sú to naši ľudia (repatrianti, pozn. TASR), ktorí sa ničím neprevinili, prečo by mali teraz čakať alebo byť prevezení na druhú stranu republiky," skonštatoval Matovič.

Šéf rezortu vnútra poznamenal, že za posledné tri dni sa podarilo umiestniť do karanténnych centier vyše tisíc repatriantov. "Verím, že situácia s kapacitami sa bude už len zlepšovať," povedal Mikulec, ktorý tiež verí, že občania vracajúci sa zo zahraničia budú vybavovaní rýchlejšie, kvalitnejšie a budú umiestňovaní v centrách čo najbližšie k trvalému bydlisku.

Na repatriáciu čaká v súčasnosti okolo 6000 ľudí, aj pre nich platí povinná štátna karanténa. Umiestňovaní sú v štátnych karanténnych zariadeniach po celom Slovensku, v prípade potreby sa uvažuje aj o možnosti hotelovej karantény.