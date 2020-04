Nerešpektujú nariadenia: Niektorí obyvatelia uzavretých osád na Spiši chceli podľa polície odísť

Niektorí obyvatelia uzatvorených rómskych osád na Spiši mali snahu dostať sa z karantény.

Košická krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že všetky tieto osoby boli vrátené naspäť do osady. Podľa nej je v súčasnosti situácia pokojná a naďalej monitorovaná.

Ako uvádza, dostala viacero správ a videí, ako sa niektorí občania týchto osád pohybujú po železničnej trati, prípadne iných miestach, a to v snahe nájsť si cestičku a dostať sa do mesta. "Chceme vyvrátiť prípadný vznik paniky, všetky tieto osoby boli vrátené naspäť do osady a ich požiadavky o drevo či potraviny boli zabezpečené prostredníctvom krízového štábu," dodáva polícia s tým, že okrem uniformovaných zložiek na mieste na bezpečnosť dohliadajú aj operatívne zložky v civilnom odeve.

Podľa nej je v službe potrebný počet policajtov a vojakov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie zákazu vychádzania z uzavretých osád. "Každý deň zasadá krízový štáb, ktorý zároveň zabezpečuje obyvateľom týchto osád potraviny, lieky, prípadne iné nevyhnutné základné požiadavky," pripomína polícia.

Spolu okolo 6000 ľudí je v karanténe v piatich rómskych lokalitách, kde sa vyskytli pozitívne prípady na nový koronavírus. Tri z toho sú v Krompachoch a po jednej v obciach Žehra a Bystrany v okrese Spišská Nová Ves. O ich uzavretí informoval v stredu (8. 4.) večer hlavný hygienik SR Ján Mikas. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zdôraznil, že opatreniami chcú predovšetkým chrániť ľudí.