Väčšina svetových atlétov má vážne obavy: Absencia testovania na doping môže byť fatálna

Prieskum organizácie The Athletics Association ukázal, že mnohým atlétom robia starosti obmedzenia testovania na zakázané látky v dobe koronavírusovej pandémie. Do ankety sa podľa informácií britského denníka The Independent zapojilo 685 atlétov z 82 krajín.

Podľa prieskumov má 78 percent atlétov obavy o legálnosť výsledkov dosiahnutých v tejto sezóne pre nižšiu frekvenciu testovania. "Je treba vysvetliť viacero vecí, aby mohli mať športovci a verejnosť väčšiu dôveru vo výsledky dosiahnuté v tomto období," uviedla organizácia, ktorú založil dvojnásobný olympijský víťaz v trojskoku Christian Taylor.



Pre obmedzenie sociálneho kontaktu v dobe koronavírusovej pandémie oznámila väčšina národných agentúr, ale aj Svetová antidopingová agentúra WADA, že musia obmedziť testovanie. Prieskum ďalej ukázal, že 82 percent atlétov pokračuje v tréningu a 86 percent z nich sa chce ešte tento rok vrátiť k súťaženiu, pokiaľ to bude bezpečné.