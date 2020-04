Basketbalový štadión sa premení na sklad: Klub z NBA podáva pomocnú ruku v boji s koronavírusom

NBA je podobno ako všetky súťaže v USA zastavená. Basketbalový klub Orlando Magic sa rozhodlo, že štadión využijú na dobročinnú vec.

Starosta Orlanda sa dohodol s vedením klubu na bezplatnom prenájme ich haly. Slúžiť bude ako sklad pre zdravotnícke pomôcky.



Okrem haly však klub z NBA poskytli aj tréningové centrum, ktoré bude slúžiť rovnako ako hala a teda sklad. Odtiaľ budú kompetentní distribuovať zdravotnícky materiál do viac, než 50 floridských nemocníc.



Podobný krok v boji proti koronavírusu urobili aj hráči a vedenie klubu Sacramento Kings. Tí v Kalifornii poskytli mestu svoju bývalú halu, podobne ako sklad pre zdravotnícky materiál. Ich tréningové centrum bude slúžiť ako poľná nemocnica pre pacientov s diagnostikovaným vírusom COVID 19.



NBA sa v USA nehrá už vyše mesiaca, avšak tieto kroky klubov voči mestám by platili aj v prípade, že by sa liga znovu rozbehla.