Karanténu si vysvetlila po svojom: Z toho, ako táto žena venčí svojho psa, pôjdete do kolien

Vie, ako upútať pozornosť! Tanečníčka chodí každý deň venčiť svojho psíka. To, čo si na seba oblieka počas prechádzky, prekvapilo mnohých a vyvolalo búrlivú diskusiu na internete.

Ako uvádza portál LADbible, 40-ročná tanečnica Clare Meardon každý deň zverejňuje videá vo výstredných kostýmoch. Počas prechádzky ju nakrúca jej partner Aidan a do šialeného oblečenia oblieka dokonca aj svojho zlatého labradora Hendrixa. Ktovie, či je z toho nadšený.

„Keďže prevádzkujem tanečnú školu, mám množstvo kostýmov, ktoré si vyrábam. V júli sme mali mať tanečnú šou, tak som si zobrala všetky domov, aby som ich opravila,“ prezradila tanečnica Clare z anglického mesta Porthleven.

„Pracovala som na jednom kostýme, ktorý bol z elastickej látky, a tak som si ho obliekla, aby to bolo jednoduchšie. Napadlo mi, že by bola celkom sranda odfotiť sa v ňom. Urobila som si fotku a poslala ju kamošom. Jeden z nich mi povedal: Stavím sa, že by si sa tak nevybrala na prechádzku. Keď to spomenul, ako by som to nemohla urobiť?“ prezradil, ako to celé začalo.

Keď zverejnila prvé video z prechádzky, reakcie od ľudí boli neuveriteľné. Clare si uvedomila, že ľudia majú kvôli karanténe množstvo voľného času a podobné videá by mohli mať úspech. „Nasledujúci deň som sa obliekla za baletku a po chodníku som sa prechádzala na špičkách. Reakcie boli každý deň masívnejšie a masívnejšie a motivovali ma, aby som zverejnila ďalšie video,“ vysvetlila Clare.

Jej cieľom bolo ľudí v ťažkých časoch rozosmiať a ako sa zdá, podarilo sa jej to. „Smiech je teraz najlepším liekom viac ako kedykoľvek predtým. Pre mňa je duševné zdravie rovnako dôležité ako fyzické. Môžete mať fantastické telo, ale ak je vaša hlava plná negativity, zdraví nie ste,“ pokračuje v rozprávaní tanečnica.