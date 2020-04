Po skončení sezóny sa z nich stanú voľní hráči: Manažér Bostonu o osude Cháru s Halákom

Celosvetová športová pauza spôsobená šírením nového koronavírusu zastavila na neurčitý čas dianie v NHL a v hre je aj možnosť, že sa aktuálna sezóna nedohrá.

To by znamenalo aj koniec kariéry pre viacero hokejistov, ktorých dátum narodenia sa radí ešte k 70. rokom minulého storočia. Jeden z najstarších, 43-ročný obranca a zároveň kapitán Bostonu Zdeno Chára, už vyjadril záujem pokračovať aj po skončení pandémie. Po skončení sezóny sa stane neobmedzeným voľným hráčom a vedenie Bruins si opäť bude musieť položiť otázku, ako ďalej s jednou zo svojich najväčších osobností.

"Myslím si, že Zdeno sa už sám vyjadril, že chce pokračovať. Naša organizácia má s ním vskutku úžasný až unikátny vzťah. Platí to dlhé roky, ale v ostatných troch-štyroch rokoch sa to ešte prehĺbilo," uviedol generálny manažér Bostonu Don Sweeney pre portál NHL a svoje slová ešte rozmenil na drobné: "Zdeno ukázal dostatok trpezlivosti, keď počkal, aby sme si primerane naplánovali iné veci a potom sa mohli venovať jemu. Výsledkom boli dva jednoročné kontrakty v ostatných dvoch rokoch. Bolo to pre nás veľmi dôležité."

Podľa Sweeneyho Chára má v sebe stále dostatok pohnútok pokračovať v kariére. "On a jeho agent Matt Keator nás ubezpečili, ako veľmi chce ďalej hrať, ako veľmi je motivovaný. Uvedomujeme si aj jeho silný odkaz pre našu organizáciu," dodal Sweeney.

Boston bol pred prerušením súťažného ročníka na čele nielen Východnej konferencie, ale aj celej NHL. Okrem Cháru sa po tejto sezóne stanú voľnými hráčmi aj ďalší členovia kádra "medvedov" - obranca Torey Krug, útočník Jake DeBrusk, ako aj slovenský brankár Jaroslav Halák. Pri podpisovaní nových kontraktov s týmito hráčmi bude podľa Sweeneyho potrebná trpezlivosť. "Núkajú sa nám rôzne scenáre, ako by mala vyzerať naša zostava v budúcej sezóne. Máme interné diskusie na túto tému. Som v kontakte so všetkými, z ktorých sa po tejto sezóne stanú obmedzení či neobmedzení hráči. Zatiaľ sme sa všetci zhodli na tom, že je lepšie počkať," vysvetlil Sweeney pre nhl.com.

Zdeno Chára v stále nedokončenej sezóne NHL prekonal magickú hranicu 1500 zápasov. Aktuálne ich má na konte 1553. Stal sa historicky iba tretím európskym a celkovo 21. hokejistom, ktorému sa to podarilo. Viac zápasov z Európanov ako Chára odohrali v najslávnejšej profilige sveta iba Čech Jaromír Jágr (1733) a Švéd Nicklas Lidstrom (1564). Medzi obrancami je v dlhovekosti 43-ročný rodák z Trenčína na šiestom mieste, lídrom je americká legenda Chris Chelios s 1651 zápasmi.