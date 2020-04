Nákaza neobchádza ani futbalové legendy: Bývalý hráč a tréner Liverpoolu má koronavírus

Bývalý futbalista Liverpoolu Kenny Dalglish (69) mal počas rutinnej kontroly pozitívny test na koronavírus.

Legendárny Škót však zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky ochorenia Covid-19. Uviedlo to vedenie klubu, v ktorom prežil najlepšie roky aktívnej kariéry. Šesťdesiatdeväťročný Dalglish sa ďalej bude liečiť v domácej karanténe. Fotogaléria 4 fotiek v galérii The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at í ¼í¿ ) (@LFC) April 10, 2020 "Všetci želáme Sirovi Kennymu skoré uzdravenie," uviedol Liverpool na svojom webe. Dalglish bol jedným z hlavných protagonistov slávnej éry Liverpoolu, neskôr v klube pôsobil ako tréner. V drese "The Reds" sa tešil z ôsmich ligových titulov, trikrát zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Európskeho pohára majstrov (1978, 1981, 1984). Ďalšie tri liverpoolské majstrovské tituly pridal ako tréner a z lavičky tiež doviedol k nečakanému ligovému triumfu v roku 1995 Blackburn.

V júni 2018 ho britská kráľovná Alžbeta II. pasovala za rytiera. Informovala o tom agentúra SID.