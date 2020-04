Dvojičky robili vždy všetko spolu: Ich spoločnú cestu ukončil koronavírus

Pandémia koronavírusu, ktorá momentálne sužuje celý svet píše množstvo tragických príbehov. Jedným z nich je aj smutný koniec života dvojičiek Eleanor a Eileen († 66).

Angličanky od malička všetko robili spolu. Spolu sa aj nakazili. Stuart Andrews, syn Eleanor ich príbeh šíri preto, aby sa ľudia zamysleli nad závažnosťou situácie, v ktorej sa svet nachádza. Práve jeho mama bola prvá z dvojice, ktorá ochorela a aj umrela. Eileen pár dní po nej skonala po prevoze do nemocnice. Ako píše portál The Sun, to však nie je jediná tragédia, ktorá rodinu postihla. Koronavírusom sa totiž nakazil aj brat sestier Phillip (68). „Bol čiperný stále niečo robil, je ťažké vidieť ho v takomto stave, je úplne iný,“ povedal o svojom strýkovi Stuart.

„Myslíte si, že sa vás to netýka. Že také veci sa nedejú. Dejú sa. Bohužiaľ dejú,“ povedal Stuart. „Zostaňte v doma, môže to ovplyvniť rodiny vašich blízkych, poslúchajte vládu,“ pridal s tým, že je súčasná situácia ako z hororového filmu. „Je to ako nočná mora, z ktorej by nás niekto mal prebudiť,“ uzavrel.