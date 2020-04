Trump o odhadovanom počte obetí: Očakáva výrazne menej mŕtvych

V Spojených štátoch príde v súvislosti s pandémiou choroby COVID-19 o život výrazne menej ako pôvodne predpokladaných 100.000 ľudí. Na každodennom tlačovom brífingu to v piatok vyhlásil prezident Donald Trump.

Dodal, že sa pandémia v USA pomaly blíži k svojmu vrcholu, pretože sa nákazu darí v posledných dňoch dostať pod kontrolu v niekoľkých najhoršie zasiahnutých oblastiach. Každodenné nárast nového počtu nakazených sa po celej krajine znižuje, čo je podľa Trumpa znamenie, že sa darí "splošťovať krivku" počas pandémie. Prezident povedal, že sa USA blíži do bodu, kedy bude možné v nemocniciach opäť vykonávať neakútne operácie.

Vyzval však Američanov, aby sa vždy vopred poradili s lekármi. Predné expert tímu Bieleho domu pre boj s koronavírusy Anthony Fauci potvrdil, že sa každodenný prírastky nakazených aj obetí pomaly ustaľuje a krajina má vrchol pandémie na dohľad. Varoval však, že Američania o to viac musí naďalej dodržiavať prísne obmedzenia pohybu a ekonomického života. Zároveň upozornil na rad klinických testov, ktoré overujú účinnosť niektorých liečiv, ich preukázateľné výsledky však podľa neho budú známe až v poriadku mesiacov.

Trump spomenul, že Spojené štáty už vykonali cez dva milióny testov na koronavírus, čo je najväčší počet na svete. Jeho viceprezident Mike Pence následne dodal, že by USA mali mať "veľmi skoro" k dispozícii test na protilátky voči koronavírusy. Ten by mal ukázať, či už človek nákazu prekonal a je voči nej tým pádom pravdepodobne imúnny. Spojené štáty sú čo do počtu nakazených najhoršie zasiahnutú krajín na svete, koronavírus sa tam preukázal už u 475.000 ľudí, z ktorých takmer 18.000 zomrelo.