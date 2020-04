Prezident UFC nakoniec kapituloval: S ťažkým srdcom oznámil závažné rozhodnutie

Predstavitelia organizácie miešaných bojových umení Ultimate Fighting Championship (UFC) nakoniec odložili galavečer UFC 249, ktorý sa mal konať 18. apríla. Dôvodom je pandémia koronavírusu a tlak od partnerov.

Prezident organizácie Dana White chcel pokračovať s prípravami na podujatie, no na naliehanie americká televíznej spoločnosti ESPN, ktorá ho vysiela, i miestnych úradov svoje rozhodnutie zmenil. "Organizátori boli pripravení pokračovať s UFC 249, no ESPN požiadalo o odklad podujatia a následných súbojov až do odvolania," píše sa v stanovisku UFC.

White do poslednej chvíle bojoval za to, aby sa podujatie uskutočnilo a ešte pred pár dňami vyhlásil, že je "podpísaná zmluva a bude na 100% naživo na ESPN niekde na svete". Informovala agentúra AFP.

Galavečer UFC 249 bol pôvodne naplánovaný v Barclays Center v Brooklyne, táto možnosť však padla po tom, ako starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil núdzový stav. White našiel náhradné dejisko v komplexe Tachi Palace Hotel & Casino. Ten sa nachádza na pôde patriacej indiánskemu kmeňu Tachi-Yokut neďaleko kalifornského mesta Lemoore. UFC sa chcelo presunom do indiánskej rezervácie vyhnúť nariadeniu o obmedzení pohybu, ktoré pre pandémiu platí v Kalifornii. Štátne úrady sa však proti konaniu ostro ohradili a tak White následne vyhlásil, že podujatie bude na súkromnom ostrove.

Na galavečeri mala bojovať aj bývalá šampiónka slamovej váhy Rose Namajunasová z USA, no po dvoch úmrtiach v rodine súvisiacich s pandémiou koronavírusov sa odhlásila. Informoval o tom je manažér. Už predtým zrušil svoj súboj šampión v ľahkej váhe Chabib Nurmagomedov, ktorý mal obhajovať opasok proti Tonymu Fergusonovi, no nemohol sa dostať z Ruska. Namiesto toho sa mal konať súboj medzi Fergusonom a Justinom Gaethjem.

V najprestížnejšej organizácii MMA majú problémy aj s galavečerom UFC 250, ktorý je na programe 9. mája. Mal sa konať v hale Ginasio do Ibirapuera, aréna v Sao Paule sa však počas pandémie premenila na nemocnicu a zápasy nebude hostiť minimálne do septembra.

V USA evidovali v piatok ráno vyše 460.000 prípadov koronavírusu a 16.697 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených viac ako 1,600 miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 95.000 osôb.