Rodičia odišli s deťmi do lesa, aby ich ochránili pred COVID-19: Úrady sa s nimi nemaznali

Ruská rodina s tromi deťmi vo veku štyroch, ôsmich a desiatich rokov sa rozhodla uniknúť nákaze koronavírusu odchodom do lesov v pohorí Ural, tvoriaceho hranicu medzi Európou a Áziou.

Rodinu na žiadosť príbuzných vypátrala polícia, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. "Otec rodiny oznámil, že do lesov odišli, aby sa zachránili pred ochorením COVID-19. Vzali si so sebou zásobu potravín, mobilný telefón a chystali sa pravidelne vracať do osady kvôli jedlu. Spali pod šírym nebom," uviedlo policajné komuniké. Do pátrania sa strážcovia zákona pustili na žiadosť sestry hlavy rodiny, ktorú vydesilo, že brat aj s blízkymi odišiel do lesa a 24 hodín sa jej neozval. Rakúski vedci prišli s dobrými správami: Reprodukčný faktor koronavírusu prudko klesol

Deti po lekárskej prehliadke, ktorej výsledok bol uspokojivý, policajti odovzdali sociálnym pracovníkom. Rodičom hrozí postih za zanedbanie starostlivosti, dodala agentúra. V Sverdlovskej oblasti na Urale sa podľa miestnych úradov zatiaľ koronavírusom nakazilo 59 ľudí, skoro polovica z nich sa už uzdravila. V celom Rusku sa nákaza v posledných dňoch rekordne šíri, vo štvrtok počet chorých presiahol hranicu 10.000 a počet mŕtvych stúpol na 76. Najhoršia zostáva situácia v Moskve.