Horor pred očami detí: Útočník dobil kameňom Roberta s manželkou v ich dome!

Des, ktorý si nemožno ani len predstaviť!

Slovenský DJ, známy pod umeleckým menom Robin, zdieľal na sociálnej sieti desivé fotky a príbeh, z ktorého až mrazí. Spolu s manželkou sa totiž začiatkom týždňa stali obeťami agresívneho útočníka. Ten vnikol do ich domu a dvojicu napadol pred očami ich detí!

„Z pondelka na utorok uprostred noci o 2:30 hod. nám do domu, dokonca priamo do spálne, násilím vnikol nebezpečný, psychicky chorý páchateľ, ktorý nás pred očami našich malých detí s kameňom v ruke brutálne bil do hlavy so slovami ,všetkých vás pozabíjam‘!," napísal v hororovom statuse Robert, známy pod pseudonymom DJ Robin. Dodal, že k tomu nemuselo dôjsť, pretože už niekoľko hodín predtým rodina útočníka ohlásila, že ušiel.

„Muž bol umiestnený do policajnej cely a po vykonaní procesných úkonov obvinený z prečinu porušovania domovej slobody, prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu poškodzovania cudzej veci a vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Sudca Okresného súdu v Michalovciach v tzv. superrýchlom konaní väzbu nahradil podmienečným trestom,“ informovali policajti na facebooku.

Zareagovali aj na tvrdenia, že agresívny muž sa mal pod vplyvom omamných látok či alkoholu pohybovať vozidlom a polícia nekonala okamžite: „Uvádzame, že k čiastkovým konaniam došlo v služobnom obvode iného kraja. Aj napriek tomu chceme všetkých ubezpečiť, že riaditeľ KR PZ v Košiciach nariadil okamžité a dôsledné vykonanie kontroly postupu všetkých policajtov Košického kraja, ktorý od času, keď bolo prijaté prvé oznámenie, vykonávali vyšetrovanie tejto udalosti. Keďže svedkom celej udalosti boli 2 maloleté deti, bol spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby. K tomu, prečo to sudca neakceptoval, Policajný zbor nie je kompetentný sa vyjadrovať."