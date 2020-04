Nápor na hraniciach pred Veľkou nocou: Repatrianti dlhé hodiny čakali na prevoz do karantény

Obrovský chaos upokojil až príchod sviatkov! Slovensko v piatok zaznamenalo ďalších 14 prípadov nákazy koronavírusom, celkovo ich tak evidujeme 715.

Späť do krajiny sa aj v uplynulých dňoch vrátilo množstvo repatriantov zo zahraničia. Tí majú od tohto týždňa povinnosť ísť po príchode na naše územie do štátnej karantény. Tesne pred Veľkou nocou však návrat ľudí z cudziny sprevádzali manévre, ktoré ich rozčuľovali. Na odvoz do štátneho zariadenia totiž čakali hodiny a všetci na jednom mieste.

Azda najväčší nápor repatriantov vracajúcich sa do našej krajiny nastal práve krátko pred sviatkami. V utorok večer na hraničnom priechode Berg boli desiatky ľudí. Prevažne šlo o opatrovateľky z Rakúska, ktoré sa zo zahraničia vrátili individuálne. Ani ich však neminula štátna karanténa, ktorá je už povinná. Navrátilci podľa informácií TV Markíza uviazli na hraniciach napriek tomu, že si dopredu vyplnili formulár. Navyše ich čakanie sprevádzala neistota - po celý čas totiž nevedeli, kam a kedy ich odvezú a nikto im nevedel poskytnúť informácie. Väčšina tak musela prespať v stane. Do štátnej karantény sa tak niektorí dostali až po takmer 24 hodinách.

Celý deň na kope

Situácia sa, žiaľ, zopakovala aj v stredu. Na hraničnom priechode sa opäť tlačili desiatky ľudí, ktorí tu čakali dlhé hodiny bez informácií. „Tu trávime celý deň. Je tu jeden smiešny stan, kde včera nocovalo 60 ľudí. Takže, aké sú to opatrenia proti koronavírusu? Toto ja nepovažujem za opatrenie, že sa tu ľudia váľajú celý deň na jednej kope. Na čo je to dobré, keď sme všetci zdraví a je tu jeden chorý? Takto budeme všetci chorí,“ povedala pre TV Markíza rozhorčená opatrovateľka Marta.

Odchodu z hraničného priechodu sa napokon dočkali až po 10 hodinách čakania. Autobus väčšinu ľudí odviezol do štátneho karanténneho zariadenia do obce Omšenie pri Trenčianskych Tepliciach. Vo štvrtok, deň pred veľkonočnými sviatkami, noví ľudia čakajúci na registráciu stále prichádzali. Okolo poludnia ich bolo do 20, väčšinou šlo opäť o opatrovateľky, no nevedeli, kam a kedy ich prevezú.

Využívajú všetky kapacity

V piatok sa už na hraničnom priechode Berg situácia upokojila. Nebolo vidieť žiadne zástupy ľudí, ktorí čakajú niekoľko hodín na prepravu z hraníc. Iba traja ľudia mali na sebe rúška a čakali pri lavičkách. Hŕstka áut čakala v rade na kontrolu smerom z Rakúska na Slovensko. Na hraničnom priechode však celkovo panoval pokoj.

„Ministerstvo vnútra umiestnilo vo štvrtok v karanténnych zariadeniach 562 repatriantov. Na piatkový deň je nahlásených 350 osôb. Aktuálne využívame všetky dostupné kapacity v správe jednotlivých rezortov. Na celom území Slovenskej republiky máme momentálne 32 karanténnych centier a bezodkladne pracujeme na otvorení ďalších,“ informovala Barbora Túrosová, hovorkyňa ministra vnútra. Dodala, že v zariadeniach je k piatkovému dňu umiestnených 2 181 ľudí, celkový počet repatriantov doteraz je 5 586.

Presun repatriantov však predstavuje isté riziko aj pre mužov zákona - dôkazom je prípad policajta z Bratislavy. Ten sa nakazil koronavírusom pri tom, ako eskortoval občanov, ktorí prišli z Tirolska. Informoval o tom vo štvrtok samotný predseda vlády Igor Matovič na sociálnej sieti. V karanténe je v súčasnosti jeho 23 kolegov, ktorí s ním prišli do kontaktu. Informáciu potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová. „Ministerstvo vnútra zabezpečuje všetkým príslušníkom Policajného zboru SR ochranné pomôcky podľa charakteru výkonu ich služby,“ dodala Túrosová.