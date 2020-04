Minister vnútra Mikulec nechce povedať, kto zlyhal: Prečo za kolóny nikto nenesie zodpovednosť?

Za chaos na cestách nechce nikto prevziať zodpovednosť! Pre opatrenia, ktoré začali platiť od stredajšej polnoci, sa na cestách tvorili hodinové kolóny.

Ľudí idúcich do práce kontrolovali muži zákona rad za radom. Po sťažnostiach však dostali policajti pokyn kontrolovať len náhodne a nie všetky autá. Minister vnútra Roman Mikulec (48) odmieta ukázať prstom na toho, kto zlyhal. Obmedzenie pohybu mimo svojho okresu spôsobilo na viacerých úsekoch v stredu ráno rozsiahle kolóny, v ktorých stáli autá niekoľko hodín.

Ľudia sa nedostali do práce včas a kládli si otázku, kto za to môže. Policajti zo začiatku kontrolovali každé auto, no podľa premiéra Igora Matoviča mali kontrolovať len náhodne. „Myslím si, že pán policajný prezident by mal predstúpiť pred kamery a vysvetliť, či to bolo úmyselne, alebo nejakým nedopatrením,“ vyhlásil Matovič. Bol to pritom práve jeho minister vnútra Roman Mikulec, kto v relácii TA3 vyhlásil, že pri hraniciach okresu budú policajti kontrolovať každé jedno auto.

„Je to naším cieľom, aby pohyb naozaj bol obmedzený čo najviac,“ povedal minister. Lučanský preto odmietol všetku vinu a Matovičovi odkázal, že svojim mužom zadal pokyn na základe oficiálnych dokumentov. Prehadzovanie horúceho zemiaka sa ešte neskončilo. Dodnes nikto za nezvládnutú situáciu neprevzal zodpovednosť. Aj keď sa po niekoľkých hodinách situácia na cestách upokojila, doteraz sa nevie, kto bol na vine. Minister vnútra vo štvrtok večer vystúpil v relácii televízie Markíza. Na všetky otázky týkajúce chaosu na cestách odpovedal veľmi neurčito.

„Mrzí ma, že k takej situácii došlo a povedal som, že sa ospravedlňujeme tým, ktorí museli tráviť čas v tých zápchach. Nerád by som ukazoval na niekoho prstom, či za to bol niekto vinný, alebo nie,“ odpovedal Mikulec na otázku, či bol za chaos zodpovedný Lučanský. Takisto odmietol, že by to bola jeho vina. „Nepovažujem to za moje zlyhanie,“ povedal minister vnútra.

Mikulec odpovedal nejasne aj ohľadom ďalších otázok, ktoré sa týkali Lučanského. Nechcel povedať ani to, či má policajný prezident jeho dôveru. „Nechcel by som v tejto relácii hovoriť o dôvere mojej a pána Lučanského. Od nástupu do úradu som mal veľmi málo času, aby sme sa stihli korektne porozprávať. Dohodli sme sa zatiaľ na tom, že budeme konštruktívne spolupracovať,“ povedal Mikulec.