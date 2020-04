V koalícii to vrie: Vojna pre otváranie obchodov po sviatkoch! Kto sa postavil Matovičovi

Hádky v koalícií pokračujú! Premiér Igor Matovič (46) sa najprv nezhodol so svojimi koaličnými partnermi na tom, či majú byť počas sviatkov sprísnené opatrenia, ktoré majú zamedziť Slovákom stretávať sa.

Teraz nevedia nájsť spoločnú reč na tému otvárania obchodov po Veľkej noci. Kým premiér je rázne proti, minister hospodárstva Richard Sulík (52) zastáva opačný názor.

Zdá sa, že prísne opatrenia a kontroly počas Veľkej noci nie sú jediná vec, ktorá rozhádala koaličných partnerov. Po Veľkej noci má totiž zasadať krízový štáb, ktorý bude okrem iného rokovať aj o možnosti otvorenia ďalších predajní. V hre je otvorenie takmer všetkých zatvorených prevádzok s výnimkou veľkých obchodných centier, reštaurácií, barov a športových podujatí. Podľa Richarda Sulíka by to pomohlo naštartovať ekonomiku, ktorá je pre koronavírus v zlom stave. Podľa premiéra by to však bolo extrémne nezodpovedné.

Otvárať chce aj Kollár

Sulík hovorí, že nemá zmysel, keď nebudeme mať prakticky žiadne obete na životoch, ak 200 otcov spácha samovraždu, lebo nebudú mať z čoho uživiť svoje rodiny. „Musíme nájsť rozumnú rovnováhu. Ja som za to, aby sme od budúceho utorka otvorili všetky malé predajne okrem tých, ktoré sú v obchodných centrách. Budeme sledovať, ako sa situácia vyvíja a o ďalší týždeň spravíme zase ďalšie rozhodnutia,“ povedal na brífingu. Podporuje ho v tom aj minister práce Milan Krajniak. „Určite je potrebné otvárať predajne a otázkou je len to, kedy je ten správny termín,“ povedal Krajniak, ktorému dáva za pravdu aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Ja za seba hovorím, že by som otvoril terasy. Veď to je v poriadku, keď sú ľudia v priestore vonku a keď sa nikto netlačí. Otvoril by som aj malé obchody, nie obchodné centrá ani kiná alebo divadlá, tie by som nechal ešte pol roka zavreté, ale tie malé kamenné obchody po dedinkách a mestečkách by som otvoril. Samozrejme, museli by dodržiavať prísne pravidlá,“ povedal predseda parlamentu.

Premiér Igor Matovič nesúhlasí. „Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy - elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel,“ napísal premiér na facebooku.

Strana Za ľudí je však tiež za postupné otváranie obchodov. „Áno, súhlasim. Otvárajme za hygienických a bezpečnostných opatrení. Pretože je našou povinnosťou chrániť zdravie zraniteľných skupín - seniorov, ľudí s oslabenou imunutou a ďalších rizikových skupín. Rovnako je našou povinnosťou chrániť životaschopnosť krajiny. V nasledujúcich dňoch bude skrachovaná krajina plná zdravých ľudí rovnako zlá ako fungujúca krajina plná chorých ľudí,“ povedal Novému Času Juraj Šeliga.

Veronika Remišová chce chrániť ľudí, no zároveň pomôcť podnikateľom. „Prevádzky by sa mali uvoľňovať postupne, podľa presne stanovených kritérii a za prísnych hygienických pravidiel. Ozýva sa nám množstvo ľudí, malých podnikateľov, ktorí museli prevádzky zavrieť a dnes nemajú z čoho žiť. Týmto ľuďom musíme pomôcť. Zároveň presadzujeme aktívnejšiu ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva,“ povedala nám Remišová. Konečné slovo v otázke otvárania obchodov a uvoľňovania zákazov bude mať krízový štáb.

Ako je to v ostatných európskych krajinách

Dánsko

- Premiérka oznámila, že krajina začne s postupným rušením obmedzení. Od 15. apríla budú opätovne otvorené jasle, materské a základné školy. Dánsko má takmer 6-tisíc nakazených.

Česká republika

- Od utorka budú u našich západných susedov otvorené napríklad zberne a výkupy surovín či kompostárne, ale aj vonkajšie športoviská. Pribudnúť by mali aj iné obchody, no minister dopravy Havlíček nechcel špecifikovať, o aké prevádzky pôjde. Povedal len, že bude záležať na veľkosti obchodu a nie na jeho zameraní. Majú takmer 5 600 nakazených.

Rakúsko

- Chce po Veľkej noci postupne rušiť prísne opatrenia. V utorok by sa mali otvoriť menšie obchody a reštaurácie. Nakazených je viac než 13-tisíc ľudí.

Švédsko

- Až doteraz bolo európskou výnimkou, no už končí s voľným režimom. Kým ostatné krajiny pravidlá sprísňovali, Švédsko razilo opačnú cestu. Napokon na to doplatilo. Je tu vyše 9-tisíc nakazených, pričom najhoršia situácia panuje v hlavnom meste.