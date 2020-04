Cesta na Slovensko nebola ľahká: Horolezec Hámor skončil v gabčíkovskej karanténe

Cesta na Slovensko nebola ľahká, vôbec si však nesťažuje.

Od nedele je náš najlepší himalájista Peter Hámor v karanténnom stredisku v Gabčíkove. Či tam bude celé dva týždne, alebo o pár dní pôjde do domácej karantény, rozhodnú výsledky testov. S pobytom v „internáte“ je nadmieru spokojný. Smutný je však z prekazenej expedície a zo situácie, ktorá vládne vo svete. Otvoriť galériu Takto vyzeral repatriačný let z nepálskej Lukly. Zdroj: aph

Pred mesiacom odlietal Peter Hámor s manželkou Máriou a horolezeckým kolegom Mišom Sabovčíkom do Nepálu. Chystali sa vyliezť na siedmy najvyšší vrch planéty Dhaulágirí (8 167 m n. m.), žiaľ, Nepál museli pred týždňom opustiť a výstup sa preto nepodaril. „Opatrenia nepálskej vlády, ktoré mali platiť do 31. 3., sú predĺžené do 30. 4. a pravdepodobne sa bude termín ďalej posúvať. Všetky úrady sú zatvorené, povolenia na výstupy sa nevydávajú a tie, čo už boli vydané, sú zrušené alebo presunuté na ďalší rok. Jedinou expedíciou, ktorá dostala výnimku, je veľká čínska výprava na Mount Everest zo severu,“ povedal Hámor pred týždňom.

Dnes už sú všetci v karanténnom stredisku v Gabčíkove a cesta sem bola riadne náročná. „Z nepálskeho Káthmandu nič nelietalo. Bola tam tvrdá uzávera a lietali tam len repatriačné lety. Desiatky letov do Ameriky, Austrálie, Malajzie. Tri lety smerovali do Nemecka a my sme sa v nedeľu dostali českým repatriačným letom do Prahy a odtiaľ nás doviezli autom do Gabčíkova,“ opísal.

Na pobyt v karanténe sa však nesťažuje. „Tu sa o nás vzorne starajú. Naozaj veľká vďaka všetkým tým obetavým mužom a ženám. Na Veľký piatok nám zobrali vzorky, teraz budeme čakať na výsledky. Nejakí kamaráti nás prišli pod okná pozdraviť a doniesli nám aj nejaké jedlo na prilepšenie. Ale na stravu sa tu nemôžeme sťažovať, varia dobre a dostatočne,“ dodal.