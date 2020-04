Chatár Petras aj bez turistov ctí tradície: Snehovú megakraslicu stvoril za dva týždne

Tradíciu dodržal aj napriek neľahkej situácii!

Chatár Peter Petras už po pätnástykrát urobil v rámci sviatkov snehové veľkonočné vajíčko. Tentoraz ho však nepríde obdivovať masa turistov a obíde sa to aj bez programu. Rainerova chata v nadmorskej výške 1 301 metrov je našou najstaršou vysokohorskou chatou. Známa je aj povestným snehovým betlehemom a veľkonočným snehovým mega vajíčkom, ktoré chodia obdivovať masy turistov nielen cez Veľkú noc.

Aj tentoraz Peter Petras (72) vytvoril triapolmetrovú kraslicu. „Trvalo mi to asi dva týždne, kým som vajíčko zo snehu vytvoril, no ani na chvíľu som nezaváhal, či ho robiť, alebo nie. Tradície treba dodržiavať a ctiť. Prvýkrát som ho urobil pred pätnástimi rokmi asi dva metre od snehového betlehema,“ prezradil s tým, že takýto pokoj na chate a v okolí azda nikdy nezažil.

„Dúfam však, že to takto nebude veľmi dlho. Aj keď mám rád samotu, všetkého veľa škodí,“ vraví. Megavajíčko zo snehu si prišli pozrieť aspoň okoloidúci skialpinisti Silvia (28) a Michal (26). „Je to pekné a veľmi milé si takto pripomínať Veľkú noc. Škoda, že to tentoraz ostane skryté pred ľuďmi,“ skonštatovala Silvia.

Výtvor v číslach