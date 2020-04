Miestni na Liptove a v Turci hromžia na neželaných návštevníkov: Máme tu Slovákov z iných okresov, Čechov aj Poliakov

Ľudia sú nepoučiteľní a napriek opatreniam vlády vycestovali za oddychom.

Hoci mnohí si vstúpili do svedomia a po vyhlásení opatrení pred Veľkou nocou zostávajú doma, našli sa aj takí, ktorí si po adrenalínovom precestovaní niekoľkých okresov vychutnávajú prírodné krásy Slovenska. Mnoho áut s inými EČV než sú tamojšie totiž v týchto dňoch evidujú Liptov a Turiec, a starostovia obcí sa chytajú za hlavu. Situáciu rieši už aj Horská záchranná služba v rámci niektorých oblastí Turca.

Ako informovali zamestnanci Horskej záchrannej služby, od pondelka do piatka vykonali monitoring dodržiavania nového nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedzení pohybu. „Bolo zistené, že väčšina návštevníkov horských oblastí pochádza z cudzích okresov, a preto je otázne, či je toto nariadenie dodržiavané. Vyzývame ľudí na zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj k ostatným pri pohybe v horskom teréne,“ odporúčali.

Dalo by sa predpokladať, že obľúbené turistické destinácie budú zívať prázdnotou, nie je to však úplná pravda. „Apartmány v našom rezorte sú väčšinou súkromné, voľných zostalo iba zopár, čo je počas veľkonočných sviatkov neobvyklé. Majitelia pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, my, žiaľ, nemôžeme zakázať, aby do svojich apartmánov prišli alebo ich na sviatky neprenajali. Máme tu dokonca aj Poliakov. Je to však na zodpovednosti každého jedného,“ prezradili v jednom z ubytovacích rezortov v Demänovskej Doline.

Každý tretí bez rúška

Naopak, Juraj Filo, starosta obce Liptovský Ján, prezradil, že u nich sa to turistami hemžilo, ale iba do vyhlásenia opatrení pred veľkonočnými sviatkami. „Hlásili, že je u nás dosť turistov, ale naopak, je ich veľmi málo. Bolo ich tu viac, ale pred vyhlásením zákazu vychádzania počas karantény mnohí pomizli. Nemohli by ísť ani na nákup, tak sa asi radšej vrátili,“ skonštatoval. Rovnako to bolo aj s turistikou v okolí. Parkoviská síce nepraskali vo švíkoch, ale nezívali ani prázdnotou. Po­dľa evidenčných čísel sa krásami regiónu neprišli kochať len domáci.

„Každý deň je tu okolo dvadsať áut a nie sú len z Mikuláša,“ prezradil nahnevaný obyvateľ obce Kvačany. „Cezpoľných síce teraz ubudlo, ale sú tu aj tak stále. Načo sú potom tie opatrenia? My ich dodržujeme a aj tak sem prídu ľudia z opačného konca Slovenska, alebo aj z Čiech, len aby sa prešli peknou prírodou,“ vraví rozhorčený miestny. Rovnaký problém má aj obec Blatnica v Turci, ktorá je vstupnou bránou do nádhernej Gaderskej doliny.

„Všetky opatrenia urobíme, ľudia chodia zodpovedne, či mladí, či starší po jednom do obchodu, dodržiavame všetko, a potom príde víkend a máme tu tisíc návštevníkov,“ hovorí starosta Karol Čičmanec. Tým sa však starosti nekončia. „Každý tretí, keďže je v prírode a je to ešte na úrovni obce, obec zasahuje do národného parku, nemá rúško. Aký to má potom význam?“ dodal starosta.

Žilinská polícia v uplynulých dňoch prostredníctvom facebooku apelovala na to, aby sa ľudia zdržiavali v mieste bydliska. „Sme tu pre to, aby sme vás chránili a plnili úlohy, ktoré sú nám uložené. Preto vás žiadame o trpezlivosť a rešpektovanie zákazu vychádzania a s ním spojeného cestovania, pokiaľ vám to životná situácia umožňuje. Len spoločne a vzájomne toto náročné obdobie zvládneme,“ informovali.