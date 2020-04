Hokejista Marián Gáborík: Už sa teším na úlohu otca!

V júni uplynie už 20 rokov od draftu v kanadskom Calgary, v ktorom sa stal útočník Marián Gáborík (38) historicky najvyššie vybratým Slovákom tímom NHL!

Veľký talent z Trenčína si ako 18-ročného uchmatol klub Minnesota Wild v 1. kole a to z famózneho 3. miesta. Gáborík, ktorý pre zdravotné problémy už dva roky chýba na súťažnom ľade, si zaspomínal pre denník Nový Čas na časy, keď sa mu otvorila brána do najlepšej ligy sveta!TRENČÍN - Už v najbližších dňoch sa rodina hokejovej hviezdy Mariána Gáboríka (38) rozrastie. Spoločne so svojou manželkou Ivanou (33), s ktorou tvorí pár od leta 2011 a od júla 2017 sú aj manželia, čakajú prvého potomka.

? Už 20 rokov si držíte nálepku najvyššie draftovaný Slovák v histórii NHL. Ako si spomínate na júnový draft 2000?

- Rýchlo to ubehlo, akoby sa to stalo včera. Boli to krásne a neopísateľné zážitky pre mladého hokejistu, ktorý od detstva sníval hrať v NHL. Draft sa konal v kanadskej aréne Calgary, kde v roku 1988 bol aj olympijský turnaj.

? Boli ste veľmi mladý, mali ste už agenta?

- Áno, od 16-ich rokov ma zastupoval Američan Allan Walsh. Agenti a skauti nás chodili sledovať či už na ligové zápasy, alebo juniorské turnaje. V Calgary však na drafte boli so mnou aj rodičia a starší brat Braňo.

? Aj ste sa pred odletom do Calgary bavili napríklad s Mariánom Hossom, čo vás na drafte čaká, keďže on to už mal za sebou?

- Neviem prečo, ale nezisťoval som si od chalanov informácie. Agent mi všetko vysvetlil, takže som vedel, do čoho idem.

? Očakávali ste, že budete tak vysoko draftovaný?

- Vedel som, že budem v prvej päťke. Dokonca som mohol byť aj draftová jednotka. Testy pred draftom som absolvoval v tíme NY Islanders a práve oni mali prvú voľbu výberu. Vybrali si však gólmana DiPietra a následne Atlanta siahla po útočníkovi Heatleym. Potom bola na rade Minnesota a spomínam si, že ich skaut Matti Väisänen pozrel na nás, kde sme sedeli a žmurkol na mňa. Už som tušil, že povedia moje meno, a tak sa aj stalo. Bol som veľmi šťastný.

? Bola aj nejaká oslava?

- Minnesota vtedy usporiadala večeru so všetkými hráčmi, ktorých draftovala.

? Spomeniete si na svoj prvý zápas a prvý gól za Minnesotu?

- Bol to hneď môj prvý zápas v profilige a zároveň aj prvý zápas Minnesoty v NHL, lebo klub vznikol práve v roku 2000. Bolo to 6. októbra 2000 proti Anaheimu a zároveň som aj strelil nielen svoj prvý gól v NHL, ale aj prvý klubový.

? Čo ste si kúpili za prvú výplatu?

- To už neviem, ale dostal som peniaze za podpis kontraktu a z tých som dal nejakú časť rodičom a bratovi.

? V Minnesote ste pôsobili osem sezón. Ako hodnotíte túto anabázu?

- Ja som si hokej aj život v Minnesote užíval. Bolo to krásne obdobie. Mali sme v kádri až sedem československých hráčov - okrem mňa tam boli Slováci Ľubo Sekeráš, s ktorým som aj býval, a Peter Bartoš. K tomu ešte štyria Česi, takže aj v tomto smere to bolo skvelé.

? Následne ste obliekali ešte dresy NY Rangers, Columbusu, Los Angeles a Ottawy. Ľutujete niečo v kariére?

- Nie, absolútne nič! Všade, kde som pôsobil, som sa snažil hrať najlepšie a užívať si hokej. A splnil sa mi aj veľký sen, vyhral som s Los Angeles Stanleyho pohár.

? Posledné dve sezóny pre problémy s bedrom či platničkami už nehráte, hoci ešte máte rok kontrakt s Ottawou. Asi ste chceli skončiť inak...

- Taký je športový život, nič sa nedá robiť a už som sa s tým zmieril.

? Plánujete v budúcnosti ostať pri hokeji v nejakej manažérskej či trénerskej pozícii?

- To ešte neviem, teraz ma čakajú rodičovské povinnosti. Ale nebránim sa tomu, mám aj svoju hokejovú akadémiu v Trenčíne, takže uvidíme, čo život prinesie.

Bábätka sa nevie dočkať

Gáborík sa denníku Nový Čas priznal, že sa na novú etapu svojho života a úlohu otca teší. „Hovorí sa, že dieťa vám zmení život, tak som na túto zmenu zvedavý a veľmi sa aj teším. Už máme všetko pripravené, takže s Ivankou sa už nevieme dočkať,“ povedal Marián Gáborík, ktorý nechcel prezradiť pohlavie potomka. „To si necháme s manželkou zatiaľ pre seba,“ pokračoval bývalý vynikajúci hokejista, ktorý plánoval byť aj pri pôrode, ale pre aktuálnu pandémiu koronavírusu ešte nevie, či to bude možné.